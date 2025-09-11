El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Uruñuela, Solares y Edu García, a la derecha de la imagen, en el desayuno con los medios. Rubén de la Fuente-RVCF
Partido de vuelta

Reforma en el ático en el Real Valladolid

Opinión ·

«Es lícito que un proyecto recién nacido se asiente sobre perfiles de confianza de la nueva propiedad, y que adelgace nóminas prescindibles»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:35

Ahora que el club ha empuñado la tijera para aliviar el peso de la estructura en la zona noble, abajo, en el vestuario, a Guillermo ... Almada se le agrieta el tejado. Es como una señal. El curso rueda y la monotonía se quiebra. El reto reside en encontrar el equilibrio para que los socavones que van apareciendo no se transformen en zanjas inabarcables. En las oficinas, el recorte llega como la crónica de una muerte anunciada, aunque el trabajo en marketing y desarrollo de negocio ejecutado por Nacho Oruezábal y su equipo fue de lo poco potable de la era Ronaldo. Ahí están el 'footer' de patrocinadores y las cifras de notoriedad del club. Es lícito, por otra parte, que un proyecto recién nacido se asiente sobre perfiles de confianza de la nueva propiedad y que el camino hacia la estabilidad presupuestaria se acomode en el adelgazamiento de las nóminas prescindibles.

