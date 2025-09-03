Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid Entre los cargos de relevancia aparece el ya exdirector del Área de Desarrollo de Negocio, Ignacio Oruezábal

Arturo Posada Valladolid Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:34 Comenta Compartir

El Real Valladolid comenzó este miércoles a comunicar despidos entre su personal de oficinas, conforme a los planes anunciados por el copresidente Enrique Uruñuela durante ... la presentación del Grupo Ignite Sports Spain como máximo accionista del club blanquivioleta el pasado 1 de julio. Los despidos afectan a un total de 14 personas, de acuerdo con las fuentes consultadas, y ya han empezado a ejecutarse, aunque aún no ha terminado el proceso de comunicación a todos los afectados. Entre los cargos de relevancia cuyo contrato ha sido rescindido aparece el ya exdirector del Área de Desarrollo de Negocio, Ignacio Oruezábal Moreno, que no continúa con esa responsabilidad en el nuevo organigrama blanquivioleta. Miembros de su equipo tampoco siguen con su desempeño en las oficinas del estadio José Zorrilla y hay trabajadores de otros departamentos, en segundos niveles, que también han sido despedidos.

Además, y tal como adelantó Radio Marca, Ignite ha decidido clausurar la oficina que el Real Valladolid disponía en Madrid y que fue inaugurada en febrero de 2019 por el anterior presidente, Ronaldo Nazário, en el número 6 de la calle Serrano de la capital, en un local de 253 metros cuadrado que pretendió funcionar como centro neurálgico para la captación de patrocinadores y como ventana para la expansión internacional del club blanquivioleta. El descenso a Segunda División, con la consiguiente pérdida de ingresos, ha obligado a una «reestructuración» en diferentes planos, algo que también afecta ya al personal de oficinas con los 14 despidos previstos por Ignite. Los trabajadores del Real Valladolid han vivido con incertidumbre su futuro laboral tras el anuncio el pasado 23 de mayo de la venta de la mayoría accionarial que ostentaba Ronaldo Nazário y algunos de esos temores se confirman ahora.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Real Valladolid Club de Fútbol