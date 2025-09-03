El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ignacio Oruezabal. Real Valladolid

Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid

Entre los cargos de relevancia aparece el ya exdirector del Área de Desarrollo de Negocio, Ignacio Oruezábal

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:34

El Real Valladolid comenzó este miércoles a comunicar despidos entre su personal de oficinas, conforme a los planes anunciados por el copresidente Enrique Uruñuela durante ... la presentación del Grupo Ignite Sports Spain como máximo accionista del club blanquivioleta el pasado 1 de julio. Los despidos afectan a un total de 14 personas, de acuerdo con las fuentes consultadas, y ya han empezado a ejecutarse, aunque aún no ha terminado el proceso de comunicación a todos los afectados. Entre los cargos de relevancia cuyo contrato ha sido rescindido aparece el ya exdirector del Área de Desarrollo de Negocio, Ignacio Oruezábal Moreno, que no continúa con esa responsabilidad en el nuevo organigrama blanquivioleta. Miembros de su equipo tampoco siguen con su desempeño en las oficinas del estadio José Zorrilla y hay trabajadores de otros departamentos, en segundos niveles, que también han sido despedidos.

