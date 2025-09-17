El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de Federico, Lachuer y Sergi Tenés, con Víctor Orta junto a ellos. Iván Tomé
Partido de vuelta

El peso de la camiseta en este Real Valladolid

«Los futbolistas corren y sufren unidos. Falta fútbol, pero el sacrificio coral suma puntos y hace que el Pucela se convierta en un rival incómodo, áspero»

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:18

Ronaldo y su equipo empuñaron la bandera de la historia de la ciudad como punto de apoyo de su estrategia de marketing. Centraron el tiro ... en el territorio y se olvidaron del club. Prueba de ello es su falta de sensibilidad con el escudo y el bochornoso repliegue que tuvieron que ejecutar. Cuando quisieron virar el relato hacia el valor de lo auténtico, el astro brasileño ya estaba cerrando la puerta por fuera. La nueva propiedad, con Solares a la cabeza, ha puesto el foco en el sentido contrario. Tiene en cuenta a la ciudad, faltaría más, pero no la coloca en el centro de la escena. Ese espacio lo ocupan los valores, las leyendas, el pasado de gloria y esfuerzo, la historia viva del Pucela, que ensancha el orgullo del hincha y fortalece el sentimiento de pertenencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  2. 2

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  3. 3

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  4. 4 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
  5. 5

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  6. 6

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  7. 7 Detenida una casera por expulsar a su inquilino sin ningún motivo
  8. 8 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  9. 9

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  10. 10 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El peso de la camiseta en este Real Valladolid

El peso de la camiseta en este Real Valladolid