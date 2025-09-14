El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Marcos André celebra el triunfo. Alberto Mingueza
Gambetas largas

Bajo el influjo de la Virgen de San Lorenzo

La patrona muta en la cabeza de Marcos André, el VAR y la bota de Latasa para ayudar al Pucela a salir del atolladero. Partido gris y triunfo fluorescente

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:15

1

Guilherme hace, deshace, rehace y el VAR

Embarba encontró el boquete y a Guilherme no le quedó más remedio que meter el brazo. La defensa enterneció ante el Almería. Por primera vez ... desde que comenzó el curso, la retaguardia se deshilachó, por momentos, de Este a Oeste y el cuadro andaluz pisó con descaro el balcón del área blanquivioleta. La culpa no es patrimonio de la última línea. El desajuste nació desde la vanguardia e hizo hilo en la falta de empaque del centro del campo, con Juric como único soldado erguido. Sin noticias de Amath y Biuk, ni en el desborde ni en el repliegue. Un garabato. ¿Meseguer? El caso es que el portero hizo penalti, lo detuvo y la pifió minutos después. Manos blandas. Un 360 en toda regla, al que el VAR aplicó un retroceso que provocó el suspiro de alivio en la mueca del guardameta pucelano.

