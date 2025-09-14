El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Almada se saluda con Rubi, en los prolegómenos del encuentro. Alberto Mingueza
El entrenador

Almada: «Nos llevamos un triunfo muy valioso»

El técnico del Real Valladolid recalca el ADN de su equipo, «tiene carácter el equipo y tienen carácter de forma individual los jugadores»

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:00

El técnico del Real Valladolid, Guillermo Almada, se mostró «satisfecho» por la importante victoria de su equipo ante «un rival muy duro». «Nos llevamos un triunfo muy valioso», destacó el preparador blanquivioleta, que quiso incidir en el carácter de sus jugadores para sobreponerse a los dintintos golpes que recibieron a lo largo del partido.

«Está en nuestro ADN desde el primer día. Se lo he dicho a ellos, cuando vienen de situaciones complicadas, que en un partido las hay porque no vas a dominar los noventa minutos, lo que te saca a flote es el carácter del equipo y el carácter individual. Y esto lo han demostrado desde el primer día. No dan nada por perdido nunca, luchan... Pero no nos tenemos que conformar con eso, y tenemos que seguir apostando por crecer futbolísticamente, que tenemos un margen muy amplio», analizó el técnico, que quiso realzar esa capacidad de sus futbolistas para sobreponerse al penalti transformado por el Almería que significó el empate. «Nos golpeó. Estábamos jugando muy bien antes del gol», agregó Almada, que no consideró que el equipo andaluz fuese superior en la primera mitad.

«Fue un partido sin claridad, pero nos fuimos al descanso con el triunfo, y teníamos un control para hacer el segundo», añadió para por último alegrarse por el tanto del canterano Maroto. «Está trabajando muy bien», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambio de horario en la última sesión de fuegos artificiales
  2. 2 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  3. 3

    El hostelero que dice adiós a la barra, pero no al barrio
  4. 4 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 13 de septiembre
  5. 5

    «¿Estás seguro de que (ser heterosexual) no es una fase?», pregunta por escrito de una tutora en un instituto de Castilla y León
  6. 6

    Vuelve el verano a Valladolid con máximas que alcanzarán los 35 grados
  7. 7

    Emocionante y vistoso segundo encierro por el campo en Arrabal
  8. 8 Detenida por robar ropa valorada en más de 500 euros en un comercio de Valladolid
  9. 9

    Rosario le pone flores, marcha y rumba a la Plaza Mayor de Valladolid
  10. 10

    «El cáncer de pulmón interesa detectarlo precozmente, porque se opera y se acabó el tema»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Almada: «Nos llevamos un triunfo muy valioso»

Almada: «Nos llevamos un triunfo muy valioso»