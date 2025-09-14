Almada: «Nos llevamos un triunfo muy valioso»

Juan J. López Valladolid Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

El técnico del Real Valladolid, Guillermo Almada, se mostró «satisfecho» por la importante victoria de su equipo ante «un rival muy duro». «Nos llevamos un triunfo muy valioso», destacó el preparador blanquivioleta, que quiso incidir en el carácter de sus jugadores para sobreponerse a los dintintos golpes que recibieron a lo largo del partido.

«Está en nuestro ADN desde el primer día. Se lo he dicho a ellos, cuando vienen de situaciones complicadas, que en un partido las hay porque no vas a dominar los noventa minutos, lo que te saca a flote es el carácter del equipo y el carácter individual. Y esto lo han demostrado desde el primer día. No dan nada por perdido nunca, luchan... Pero no nos tenemos que conformar con eso, y tenemos que seguir apostando por crecer futbolísticamente, que tenemos un margen muy amplio», analizó el técnico, que quiso realzar esa capacidad de sus futbolistas para sobreponerse al penalti transformado por el Almería que significó el empate. «Nos golpeó. Estábamos jugando muy bien antes del gol», agregó Almada, que no consideró que el equipo andaluz fuese superior en la primera mitad.

«Fue un partido sin claridad, pero nos fuimos al descanso con el triunfo, y teníamos un control para hacer el segundo», añadió para por último alegrarse por el tanto del canterano Maroto. «Está trabajando muy bien», concluyó.