El Pucela de Almada va a todas las batallas

El Real Valladolid se ha convertido en el rival más áspero de la Segunda División. El equipo de Guillermo Almada muestra unas claras señas de identidad que incluyen combate sin tregua por el balón y disputas constantes en cada cuadrante del campo. Los números refrendan la intensidad blanquivioleta. El Pucela va a todas las batallas y, tras cinco jornadas ligueras, aparece como la única escuadra de la categoría que ha intentado más de 600 duelos sobre el césped (636 concretamente). No hay otro equipo que pelee más y que quiera medirse de manera tan acusada con los rivales en cualquier acción individual. El que más se acerca es el Córdoba, con 584, pero aún a cierta distancia. El Albacete aparece como el equipo menos batallador hasta la fecha (415 duelos disputados).

Con los números que exhibe el Real Valladolid no resulta extraño que el conjunto de Almada lidere también la estadística avanzada de duelos ganados, con un total de 316 (en los otros 320 salieron más airosos los jugadores rivales). Si analizamos al microscopio estas disputas observamos que el Pucela ha buscado 429 duelos 'cuerpo a cuerpo' y 207 por vía aérea, una categoría esta última en la que destacan dos jugadores blanquivioleta por encima del resto de futbolistas de Segunda: Juanmi Latasa (26 duelos aéreos ganados) y Stanko Juric (19). Nadie se ha llevado más balones por alto que ellos. Juric, además, lidera la Segunda División en duelos totales ganados, con 46, por encima de los 45 de Duk, del Leganés. Latasa no se queda atrás y es tercero con 42. El vallisoletano Iván Alejo se cuela también en el top 5, con 39, empatado con Lorenzo Amatucci (UD Las Palmas).

Tanta profusión en las disputas por el balón tiene una correlación directa en las faltas cometidas. El Pucela es el único equipo al que le han señalado más de un centenar de infracciones en las cinco jornadas disputadas. Esas 103 faltas no suponen, sin embargo, que los chicos de Guillermo Almada aparezcan como el equipo más amonestado, un 'honor' que corresponde a la Real Sociedad B, con 19 tarjetas amarillas en este lapso. El Real Valladolid queda como segundo, con 17 cartulinas amarillas, empatado con la UD Almería en este apartado, pero a diferencia del equipo de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' al Pucela le muestran una tarjeta por cada 6,06 faltas cometidas, un número que se reduce para los andaluces hasta el 3,88, el más bajo de Segunda. Por explicarlo de otra forma: al Almería le sale mucho más caro cometer infracciones que al Real Valladolid, lo que indica cierta afinación blanquivioleta a la hora de hacer las faltas. Además, el equipo de Almada no ha sufrido aún ninguna expulsión, algo que sí le sucedió al Almería hace dos jornadas en la derrota ante el Racing.