Directo Mañueco cifra en 8.200 los desalojados por los incendios en la región
Los jugadores del Real Valladolid saludan a la afición el pasado sábado en Burgos. Tomás Alonso
Real Valladolid

El momento de la verdad

La parroquia blanquiivioleta sigue con el rabillo del ojo bien afilado porque ya no se fía de nadie

Juan Ángel Méndez

Juan Ángel Méndez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:42

El Real Valladolid vive ese momento en el que la angustia y la ilusión entrelazan sus caminos para generar una sensación entre la esperanza y ... la congoja, que se repite cada vez que se enfrenta a un curso nuevo. Es algo similar a lo que siente un torero, con el capote de paseo enroscado en la cintura, la montera encasquetada hasta la ceja y la mirada clavada con responsabilidad en el horizonte, que es el callejón en semipenumbra y el ruedo, al fondo, iluminado de pasión y miedo libre. Morante se fuma un buen habano. Pero el Pucela no es Morante, es más un torero de mitad de la tabla, aunque en Segunda debería ser Morante. Orta desnudó una parte de ese optimismo cuando situó al cuadro castellano en el séptimo-noveno puesto del escalafón. «El presupuesto en Segunda no es tan determinante». Veremos.

