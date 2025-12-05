El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jon Pérez 'Bolo' da indicaciones desde la banda durante el Huesca-Sporting de hade dos jornadas LaLiga
El rival

Jon Pérez 'Bolo': «El Real Valladolid tiene jugadores de otra categoría»

El nuevo entrenador del Huesca apuesta por mantener la solidez defensiva y mejorar en la parcela atacante ante un rival «valiente»

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:46

Comenta

El patrón se repite jornada tras jornada. Los entrenadores que se enfrentan al Real Valladolid destacan las virtudes numéricas de un Pucela que domina un ... sinfín de apartados estadísticos atacantes... pero que no acaba de meter goles. Jon Pérez 'Bolo', el nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, no resulta una excepción. «Bueno, no vamos a descubrir el potencial del Real Valladolid... He traído unos pequeños datos. Es el equipo que más remata, el equipo que más transiciones hace, que más alto roba, es muy valiente y tiene jugadores de otra categoría... Va a ser un partido complicado. Si hacemos las cosas bien, si somos un Huesca reconocible, que no cometa errores, seremos capaces de acercarnos a nuestro máximo nivel y estaremos cerca de conseguir la victoria. Sabemos que enfrente va a haber un equipo valiente que nos va a presionar, que no nos va a dejar hacer nuestro juego y con un entrenador experimentado. También sabemos que es difícil y esté quien esté enfrente todos los partidos van a ser muy complicados. Para estar cerca de ganar, debemos estar bien», apuntó este viernes el técnico del equipo del Alto Aragón.

