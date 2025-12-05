Jon Pérez 'Bolo': «El Real Valladolid tiene jugadores de otra categoría»

El patrón se repite jornada tras jornada. Los entrenadores que se enfrentan al Real Valladolid destacan las virtudes numéricas de un Pucela que domina un ... sinfín de apartados estadísticos atacantes... pero que no acaba de meter goles. Jon Pérez 'Bolo', el nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, no resulta una excepción. «Bueno, no vamos a descubrir el potencial del Real Valladolid... He traído unos pequeños datos. Es el equipo que más remata, el equipo que más transiciones hace, que más alto roba, es muy valiente y tiene jugadores de otra categoría... Va a ser un partido complicado. Si hacemos las cosas bien, si somos un Huesca reconocible, que no cometa errores, seremos capaces de acercarnos a nuestro máximo nivel y estaremos cerca de conseguir la victoria. Sabemos que enfrente va a haber un equipo valiente que nos va a presionar, que no nos va a dejar hacer nuestro juego y con un entrenador experimentado. También sabemos que es difícil y esté quien esté enfrente todos los partidos van a ser muy complicados. Para estar cerca de ganar, debemos estar bien», apuntó este viernes el técnico del equipo del Alto Aragón.

El Huesca vive días dulces: a la victoria en casa hace dos jornadas frente al Sporting de Gijón (2-0) siguió el empate a cero a domicilio frente al Almería y, esta misma semana, el pase de ronda en Copa ante el Racing de Ferrol (0-2). El cuadro oscense se ha solidificado atrás tras la llegada de Bolo hace tres jornadas y el entrenador quiere ahora más punción arriba.

«Está claro que cuanto más disparos hagas a portería, cuanto más llegues al área contraria, más posibilidades tienes de hacer gol. Tenemos que mejorar el aspecto ofensivo. Trabajamos para ello y esperemos que este fin de semana volvamos a dar un paso hacia adelante y tengamos más oportunidades, como hicimos en el partido del martes en Ferrol, porque eso te hace estar más cerca del gol. Pero no debemos perder lo que estamos ganando en defensa, esa solidez, ese defender el área, esas ayudas que todo el mundo hace, no solo en la parte defensiva, sino desde nuestros delanteros y cómo ayudan al equipo a defender. Tenemos que defender todos juntos, pero también tenemos que atacar todos juntos», desgranó Bolo.

«Minimizar riesgos»

Los trece partidos de Sergi Guilló al frente del banquillo mostraron a una Sociedad Deportiva Huesca con problemas atrás. Bolo entendió que solucionar las vías de agua resultaba prioritario. «Cuando llegamos, estudiamos la situación del equipo y vimos que estaba recibiendo muchos goles. Pusimos mucho énfasis en minimizar riesgos y errores individuales. El equipo lo ha entendido desde el primer momento y hay que seguir trabajando de la misma forma. Lo he dicho antes: no sólo la parte defensiva tiene que defender. El fútbol es un deporte colectivo y todos tenemos que hacer de todo».

Los últimos marcadores han disparado anímicamente a un vestuario que no acusa los desplazamientos a Almería y Ferrol en pocos días. «Cuando sacas resultados positivos, lo notas menos, aunque es verdad que es una semana con tres partidos. Pero tenemos una plantilla amplia y creo que el equipo no va a acusar esos viajes porque hemos recuperado bien y no va a ser ninguna excusa que hayamos tenido dos desplazamientos largos. Además, el club hizo el esfuerzo de llevarnos a Ferrol en chárter y eso es de agradecer».

Bolo subrayó que la «igualdad» reina en una Segunda División que demanda «mucha paciencia». «Ganando nos pondríamos con 22 puntos y cuatro partidos para acabar la primera vuelta, una situación buena, pero ni ganando se consigue el objetivo, ni no ganando vamos a estar tristes o decaídos. Tendremos que seguir trabajando mucho porque el camino es largo. El equipo está concienciado».