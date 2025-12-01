El Real Valladolid se aferra al mercado ante la falta de gol: «No es un problema de entrenador»

El Real Valladolid de Guillermo Almada brilla en varios apartados estadísticos... excepto en el más determinante.

('Spoiler alert': el gol).

El equipo blanquivioleta aparece ... en los 'rankings' como el tercer equipo de Segunda que más disparos ejecuta (183) y el que menos recibe (148) de toda la competición.

Hay más: nadie bota más saques de esquina que el Pucela (104) ni tiene un porcentaje superior de pases en campo contrario (64,1%).

Ningún equipo supera el dato de centros totales al área (422) ni el de centros buenos (105).

Nadie disputa más balones que el Real Valladolid (1998) ni gana más (992).

Y, sin embargo, todos estos registros sólo le dan para ocupar el noveno puesto de la tabla, tras sumar dos puntos de los últimos doce posibles, aparecer con el cuarto peor registro de goles a favor (16) y el peor índice de efectividad de toda la Liga Hypermotion (8,74%, o lo que es lo mismo el Real Valladolid necesita 11,4 disparos de media para marcar un gol).

La generación de fútbol ofensivo juega a favor de la continuidad de Guillermo Almada en el banquillo blanquivioleta. «No es un problema de entrenador. Ahí están los números», explican desde Zorrilla, colocando el foco en todas las cifras positivas reseñadas más arriba.

Sin embargo, la realidad se pone tozuda con el Pucela. Al Real Valladolid le cuesta un mundo marcar y, sin goles, luchar por ascender a la élite resulta una quimera. Así que dentro del club blanquivioleta se trabaja en dos planos, uno a corto y otro a medio plazo.

La prioridad pasa ahora por «buscar más efectividad» y mejorar ese paupérrimo 8,74% de eficacia en los remates, un porcentaje que baja partido tras partido ante la sequía realizadora imperante, mínimamente maquillada por el gol que logró Peter Federico ante el Málaga el pasado sábado y que acabó con tres partidos sin un solo tanto que celebrar. Dentro del Real Valladolid no se oculta que el equipo presenta limitaciones en su parcela ofensiva porque los datos de goles a favor resultan suficientemente reveladores.

Si la pelota entrase en las porterías rivales con una frecuencia normal para las ocasiones generadas, el panorama del Real Valladolid sería otro. Pero no sucede así. Y, en este contexto, el club blanquivioleta se aferra al mercado invernal, con la llegada de refuerzos en ataque que permitan acabar con el drama realizador. «Cuando se abra el periodo de pases [mercado de invierno], intentaremos reforzarnos con algún jugador que esté a nuestro alcance, que nos dé alguna característica que no tenemos dentro del plantel», avanzó Almada en su rueda de prensa del pasado jueves.

La idea es incorporar atacantes de calidad (esto es, con capacidad o, al menos, potencial para anotar goles) y con proyección (futbolistas jóvenes capaz de marcar las diferencias en Segunda División).

Hay jugadores esta campaña que han eclosionado a lo grande en LaLiga Hypermotion. Jeremy Arévalo, delantero del Racing de Santander es un ejemplo. Con sólo 20 años, el atacante cántabro de padres ecuatorianos ha pasado de acumular 284 minutos sin goles en las dos campañas precedentes con el primer equipo del Racing a sumar ya siete tantos en 745 minutos con el conjunto santanderino en la categoría de plata. La veteranía, por tanto, no aparece como un factor decisivo a la hora de rastrear el mercado, más bien al contrario, y básicamente en Zorrilla se busca 'calidad joven' para incorporar en enero.

De momento, toca cruzar los dedos y esperar que una parte del caudal ofensivo que genera el Pucela actual acabe por fin en las mallas rivales.