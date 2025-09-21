El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Bueno pugna en el salto con un rival del Albacete.
De nuevo, a masticar arena

Y no me pidas perdón

La derrota del Pucela, y ocurrió en Albacete, ya se venía anunciando en los partidos precedentes

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:21

No sé qué punto emocional de la relación –si al desasosiego del inicio, al empalago de la rutinaria inercia del día a día o al ... desgarro de una ruptura– se refiere Coti en su canción 'Nada fue un error'. Si específicamente a uno de ellos, a todos en su conjunto o a cada uno por separado. La contradicción que emerge entre el arranque, «Tengo una mala noticia», y la continuación, «no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú, y tú, lo dejaste pasar» insinúa que en el idilio deseado por una parte, no eludido por la otra, se cierne el desconsuelo del punto final. Ese 'una mala noticia' se esgrimiría, desde esta perspectiva, a modo de reproche: la historia ocurrió porque no lo evitaste. Tal vez, simplemente celebre el romance enfatizando la voluntad de que ocurriera y, visto así, haya cargado de ironía lo de la 'mala noticias'. En cualquiera de los escenarios, cobra sentido el estribillo: «Nada de esto fue un error». En el primero, porque carece de valor el lamento por el resultado de una decisión pasada: el tiempo vivido a resultas de ella forma parte de uno mismo, del propio ser. Afligirse, renegar, entraña un vano intento de anular lo que ha contribuido al presente. Más aún si el corazón apuntó la dirección escogida. En el segundo, por motivos obvios. Nadie considera un error la vivencia de un romance recién comenzado.

