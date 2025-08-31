El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trilli se lamenta tras el gol anulado al Pucela. Alberto Mingueza
De nuevo, a masticar arena

Tan fácil, tan difícil

Almada ha conformado un once, irá introduciendo a los recién llegados, pero bailando despacito

Joaquín Robledo

Joaquín Robledo

Valladolid

Domingo, 31 de agosto 2025, 19:41

Descomponer y acomodar, evitar el riesgo en lo propio y procurar el peligro enfrente o, en la clave futbolística de Guillermo Almada, en la clave ... futbolística, «la presión debe ir acompañada de un buen manejo». A la presión -correr, atosigar, angostar, recuperar-, condición suficiente para mantener intacto el orgullo, se le arroga la primacía; después, consumada la imprescindible e innegociable tarea, debe corporeizarse el acompañador, la respuesta al 'para qué' echamos el bofe ansiando recuperar la pelota: la ejecución del manido manejo, la llave maestra presta para destrabar armazones ajenos. Una labor, la del manejo, de apariencia tan sencilla cuando uno observa a un equipo dominar balón, tiempo y espacios, como enrevesada nos resulta a tenor de la inmensa cantidad de fracasos en el intento. Vamos, como aquello de que viendo jugar a Federer uno entendía lo sencillo que resultaba jugar al tenis y observando el juego de Nadal adivinábamos la enorme dificultad del deporte de la raqueta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos policías municipales rescatan a una joven semiinconsciente del Pisuerga
  2. 2

    Tres heridos tras escaparse un toro del encierro de La Pedraja de Portillo
  3. 3

    El Pisuerga más turbio: las especies invasoras colonizan el río a su paso por Valladolid
  4. 4

    Almeida agradece a los medinenses la «gesta» de haber sido rescatado de su soltería
  5. 5

    El misterio de las cajas con una carta de póquer en la puerta de una peluquería de Valladolid
  6. 6

    Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias
  7. 7 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  8. 8

    Despliegue policial en la Acera de Recoletos por una inexistente arma blanca
  9. 9

    ¿Quiénes son hoy los condes, duques y marqueses vinculados con Valladolid?
  10. 10

    La banda del BMW aprovechó los incendios de Zamora para perpetrar más robos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tan fácil, tan difícil

Tan fácil, tan difícil