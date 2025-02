Inyección de moral para el Real Valladolid con la vuelta de Raúl Moro ante el Athletic

Las buenas noticias escasean en el Real Valladolid en los últimos tiempos, así que habrá que poner el foco en esta: Raúl Moro retorna a ... la competición tras la fractura de clavícula que sufrió hace poco más de un mes en el campo del Espanyol. Aunque la baja se estimó entre dos y tres meses, el plazo se ha acortado considerablemente y el extremo barcelonés ha quedado incluido ya en la convocatoria de Álvaro Rubio para el choque de este domingo ante el Athletic Club (San Mamés, 14 horas). Con Moro, el Pucela recupera una buena dosis de pólvora por las bandas, en el reestreno de Rubio como entrenador del Pucela, una vez destituido Diego Cocca el pasado lunes y tras la interinidad del riojano en el mes de diciembre.

Toda ayuda es poca para el colista Real Valladolid, un equipo en estado comatoso que necesita desesperadamente algo a lo que asirse para evitar que cada partido se convierta en un funeral. La implosión vivida ante el Sevilla la pasada jornada hizo saltar por los aires el puesto de Cocca en el banquillo y Álvaro Rubio queda ya como la única opción de evitar un naufragio tras otro en las catorce jornadas finales.

El Athletic Club, cuarto clasificado de LaLiga con 45 puntos (30 más que el Pucela) no parece el mejor rival para pensar en una machada blanquivioleta. El equipo de Ernesto Valverde transita en la competición doméstica a velocidad de crucero mientras anticipa ya el exigente el cruce de octavos en la Europa League ante la Roma del mes de marzo. El Real Valladolid parece carne de cañón en San Mamés, pero el fútbol siempre puede reservar sorpresas, incluso en partidos tan desiguales como el que se presenta sobre el papel.

Alineaciones probables Athletic Club Unai Simón; De Marcos, Yeray, Vivian, Yuri Berchiche; Jauregizar, Beñat Prados; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Real Valladolid Hein; Candela, Aidoo, Javi Sánchez, Aznou; Nikitscher; Iván Sánchez, Grillitsch, Mario Martín, Raúl Moro; y Marcos André.

Árbitro Soto Grado (comité La Rioja), con Trujillo Suárez en el VAR

Estadio, hora y TV San Mamés, 14:00, DAZN

El primer objetivo del Pucela pasa por mostrar, al menos, una imagen digna en La Catedral y vaciarse en la batalla sobre el césped. Luego, ya se verá si tiene alguna opción real ante un rival que sólo ha perdido un partido como local, pero que ha cedido cuatro empates en su feudo, el último hace cuatro jornadas frente a otro contendiente de la zona baja como el Leganés. El precedente de la primera vuelta en Zorrilla puede servir como acicate para un Pucela que rozó la victoria entonces, pero que vio cómo un tanto de Guruzeta en el minuto 93 dejaba el partido en tablas. Mucho ha cambiado el panorama desde aquel 10 de noviembre. Sin embargo, el retorno de Raúl Moro devuelve a los focos al principal estilete ofensivo blanquivioleta y ofrece una inyección de moral inicial. Además, conviene recordar que fue Moro el que abrió la lata ante los leones rojiblancos y que el Real Valladolid (dirigido entonces por Paulo Pezzolano) ofreció una versión sólida durante gran parte del choque con un dibujo de tres centrales que quién sabe si podría servir como inspiración para Álvaro Rubio con vistas a frenar la hemorragia defensiva que desangra al equipo.

Otra de las buenas noticias para el nuevo entrenador del Real Valladolid pasa por la recuperación de Javi Sánchez, lo que le ofrece más opciones para configurar el eje de la zaga. Por otro lado, Rubio no podrá contar para este partido con los sancionados Anuar Mohamed Tuhami y Selim Amallah. Además, se quedó fuera de la lista a última hora el portero André Ferreira, lo que llevó a la citación de Arnau Rafús, guardameta del Real Valladolid Promesas, que ejercerá como suplente. Robert Kenedy y Amath Ndiaye no fueron incluidos en la lista, como ya había anticipado el técnico, «porque la decisión del club es que no puedan competir».

En el Athletic, el 'Txingurri' Valverde cuenta con la única baja del lesionado Álvaro Djaló. La novedad en la lista rojiblanca pasa por la vuelta del recuperado Íñigo Ruiz de Galarreta, ausente en los últimos partidos por lesión. El goleador Oihan Sancet fue incluido finalmente tras arrastrar molestias en un tobillo durante los últimos días. El técnico rojiblanco puede introducir algunos cambios con respecto al once que comenzó la pasada jornada en el empate a uno frente al Espanyol en Cornellá. Estas variaciones apuntan la presencia de Óscar de Marcos en el lateral derecho en lugar de Andoni Gorosabel, la inclusión de Nico Williams por la izquierda del ataque para ofrecer descanso a Álex Berenguer y un relevo en la punta, con la vuelta de Gorka Guruzeta en detrimento de Maroan Sannadi, que se estrenó en la titularidad la pasada jornada tras su llegada en enero.

Ernesto Valverde recordó este sábado que el Real Valladolid es un rival que comparecerá con una «necesidad» extrema y eso le convierte en «especialmente peligroso», todo un aviso a su plantilla ante una posible relajación. «Nos estamos jugando mucho. Está claro que nos enfrentamos a un rival que viene tocado porque va el último, pero le tenemos respetar. Ha cambiado el entrenador esta semana y ha tenido movimientos en el mercado de invierno. Eso complica nuestra reparación del partido. Van a intentar sacar puntos y eso les hace peligrosos. Los equipos que están abajo en las segundas vueltas siempre suman ante la necesidad».

El Real Valladolid ha visitado al Athletic en 46 partidos en Primera, con un balance de tres victorias visitantes, doce empates y 31 triunfos bilbaínos. Eso sí:en tres de los últimos cuatro choques en San Mamés, el Pucela fue capaz de arañar un punto.