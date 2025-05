Horario, llegada y planning del FC Barcelona en su visita a Valladolid

Juan J. López Valladolid Viernes, 2 de mayo 2025, 13:22 | Actualizado 14:38h. Comenta Compartir

El FC Barcelona aterrizará este sábado en el Aeropuerto de Villanubla a las 12:15 horas. La expedición del equipo blaugrana viajará en un vuelo chárter desde la Ciudad Condal para trasladarse a Valladolid, donde jugará en la noche de este sábado con el Real Valladolid.

Como es tradicional, el club catalán optará por la vía aerea para trasladarse a Valladolid, y como ya hiciera en su última visita en mayo del año 2023, cuando visitó el Estadio José Zorrilla.

También como ya sucediera en 2023, el FC Barcelona optará por el Hotel AC Santa Ana para concentrarse antes del choque con los blanquivioleta, que se disputará a las 21:00 horas.

El equipo de Hansi Flick permanecerá en el hotel hasta poco antes del encuentro, y tiene previsto su desplazamiento hacia el estadio poco antes de las 19:00 horas, cuando se desplazará en su autobús hasta el José Zorrilla.

El autobús azulgrana, como también es habitual, viajará por carretera hasta Valladolid desde Barcelona.

Sin pasar por la Terminal de Villanubla

La expedición del FC Barcelona no pasará por la términal del Aeropuerto de Villanubla, de ahí que desde la Subdelegación del Gobierno se pida que no se acuda al aeródromo, ya que no se podrá ver a los jugadores y técnicos.

Un autobús recogerá a los jugadores en la propia pista nada más bajarse del avión y les trasladará directamente al hotel, donde ya sí se podrá ver a los jugadores, eso sí, con al pertinente dispositivo policial y vallado correspondiente.

Desde la Subdelegación también se insiste en que no se vaya a Villanubla al encontrarse el parking de aeropuerto en obras, lo que dificultaría el aparcamiento y podría condicionar la llegada de otros pasajeros.