Guilherme se salva de un suspenso generalizado en el Pucela

De nuevo el mejor. Sacó dos balones de gol, y evitó que el sonrojo fuera mayor. Líder dentro y fuera del campo.

Lo intentó, aunque ... le puso más voluntad que ideas. Fue de los que imprimió carácter mientras estuvo en el campo.

5 Tomeo, sin trabajo

No tuvo excesivo trabajo, pero evidenció algunas lagunas defensivas en las pocas acciones que creó la Cultural.

5 Torres, poco exigido

Tampoco tuvo que emplearse a fondo, pero dos balones al área, uno por otro, la Cultural rematón sin acierto por poco.

5 Bueno, esforzado pero impreciso

Voluntarioso en el esfuerzo, desafortunado en la entrega y a la hora de finalizar las jugadas.

3 Lachuer, debut en Zorrilla para olvidar

Mal debut en Zorrilla de uno de los jugadores más esperadons por la afición. Sin ideas y fuera de sitio.

3 Meseguer, instrascendente

Ni hacia delante, ni hacia atrás. No tiene trascendencia en el juego, pese a que debería ser fundamental.

6 Amath, incisivo sin premio

Mejoró el senegalés con respecto a Albacete. Incisivo, pero sin sacar ventaja de sus acciones.

4 Biuk, no la mete ni a portería vacía

Desacertado. Sigue sin ver portería, pese a tener ocasiones. En esta ocasión le falló hasta el desborde.

3 Ponceau sigue sin aprovechar la titularidad

Se espera mucho más del francés, que no pase de leves detalles. Un 'tirito' en todo el partido es muy poco.

4 Latasa, sepultado por el otro fútbol

Desacertado y desdibujado. Comenzó ganando duelos para terminar eclipsado por el otro juego de la Cultu.

El entrenador:

3 Guillermo Almada, sin plan 'B'

Introdujo los cambios antes que en otros partidos, pero apenas varió el guión de un encuentro que fue idéntico en los 97 minutos de choque.

También jugaron:

2 Peter

Individualista, sin ideas e incapaz de generar una ventaja.

5 Garri

Discreto, pero sin incidencia.

6 Sergi Tenes, con ganas de más

El mejor suplente. Salió del banquillo enchufado y con ganas de revolucionar el partido.

- Delgado, no la tocó

Evidenció que lo de jugar con dos puntas tampoco sirvió para nada.

2 Alani, todo mal

Desacertado en todos los balones. Ni un pase derecho.

2 Trilli, un lanzamiento

Tiro a puerta desde fuera del área (que también se puede) y poco más.