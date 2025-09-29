Guilherme se salva de un suspenso generalizado en el Pucela
El guardameta vuelve a ser el mejor en la derrota ante la Cultural y Deportiva Leonesa
Valladolid
Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:58
-
8
Guilherme, de nuevo el mejor
De nuevo el mejor. Sacó dos balones de gol, y evitó que el sonrojo fuera mayor. Líder dentro y fuera del campo.
-
6
Alejo, voluntarioso
Lo intentó, aunque ... le puso más voluntad que ideas. Fue de los que imprimió carácter mientras estuvo en el campo.
-
5
Tomeo, sin trabajo
No tuvo excesivo trabajo, pero evidenció algunas lagunas defensivas en las pocas acciones que creó la Cultural.
-
5
Torres, poco exigido
Tampoco tuvo que emplearse a fondo, pero dos balones al área, uno por otro, la Cultural rematón sin acierto por poco.
-
5
Bueno, esforzado pero impreciso
Voluntarioso en el esfuerzo, desafortunado en la entrega y a la hora de finalizar las jugadas.
-
3
Lachuer, debut en Zorrilla para olvidar
Mal debut en Zorrilla de uno de los jugadores más esperadons por la afición. Sin ideas y fuera de sitio.
-
3
Meseguer, instrascendente
Ni hacia delante, ni hacia atrás. No tiene trascendencia en el juego, pese a que debería ser fundamental.
-
6
Amath, incisivo sin premio
Mejoró el senegalés con respecto a Albacete. Incisivo, pero sin sacar ventaja de sus acciones.
-
4
Biuk, no la mete ni a portería vacía
Desacertado. Sigue sin ver portería, pese a tener ocasiones. En esta ocasión le falló hasta el desborde.
-
3
Ponceau sigue sin aprovechar la titularidad
Se espera mucho más del francés, que no pase de leves detalles. Un 'tirito' en todo el partido es muy poco.
-
4
Latasa, sepultado por el otro fútbol
Desacertado y desdibujado. Comenzó ganando duelos para terminar eclipsado por el otro juego de la Cultu.
El entrenador:
-
3
Guillermo Almada, sin plan 'B'
Introdujo los cambios antes que en otros partidos, pero apenas varió el guión de un encuentro que fue idéntico en los 97 minutos de choque.
También jugaron:
-
2
Peter
Individualista, sin ideas e incapaz de generar una ventaja.
-
5
Garri
Discreto, pero sin incidencia.
-
6
Sergi Tenes, con ganas de más
El mejor suplente. Salió del banquillo enchufado y con ganas de revolucionar el partido.
-
-
Delgado, no la tocó
Evidenció que lo de jugar con dos puntas tampoco sirvió para nada.
-
2
Alani, todo mal
Desacertado en todos los balones. Ni un pase derecho.
-
2
Trilli, un lanzamiento
Tiro a puerta desde fuera del área (que también se puede) y poco más.
