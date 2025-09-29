El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guilherme, durante el encuentro ante el Albacete Carlos Gil Roig
Uno a Uno

Guilherme se salva de un suspenso generalizado en el Pucela

El guardameta vuelve a ser el mejor en la derrota ante la Cultural y Deportiva Leonesa

Juan J. López

Juan J. López

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:58

  1. 8

    Guilherme, de nuevo el mejor

De nuevo el mejor. Sacó dos balones de gol, y evitó que el sonrojo fuera mayor. Líder dentro y fuera del campo.

  1. 6

    Alejo, voluntarioso

Lo intentó, aunque ... le puso más voluntad que ideas. Fue de los que imprimió carácter mientras estuvo en el campo.

elnortedecastilla Guilherme se salva de un suspenso generalizado en el Pucela

