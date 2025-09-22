El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Guilherme observa desde el suelo el lamento de Tomeo. Carlos Gil-Roig
Guilherme llega al notable en Albacete en un partido de suspenso colectivo

El meta del Real Valladolid evitó la goleada con paradas de mérito, especialmente en la primera parte

Luis Miguel de Pablos

Luis Miguel de Pablos

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:46

  1. 8

    Guilherme evita un siniestro total

Cerró una primera parte perfecta, evitando lo que parecía inevitable, para acabar arrastrado por la lógica tras el descanso. Sus centrales impidieron que alcanzara el ... sobresaliente.

