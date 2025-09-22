Guilherme llega al notable en Albacete en un partido de suspenso colectivo

Cerró una primera parte perfecta, evitando lo que parecía inevitable, para acabar arrastrado por la lógica tras el descanso. Sus centrales impidieron que alcanzara el ... sobresaliente.

6 Alejo, con trabajo extra atrás

Tuvo que extremar las precauciones atrás, lo que le llevó a ejercer más que nunca de lateral y nada de extremo. Se fue frustrado pese a poner el mejor centro del partido en el tramo final de primera parte.

4 Tomeo, pifia inesperada

No fue el día del equipo, y tampoco el suyo, que pifió de manera sorprendente en el segundo gol.

4 Torres, gris en una zaga transparente

La defensa en general pero los dos centrales en particular acabaron retratados en los dos goles locales. Torres se crece si Tomeo brilla, pero en Albacete Tomeo no brilló.

3 Guille Bueno, atrapado en una telaraña

Probablemente el partido más flojo de los seis disputados hasta la fecha, maniatado sin poder proyectarse. El Albacete ahogó las bandas, y no solo a los extremos.

5 Juric, desbordado en la medular

Partido gris como el resto del equipo, superado en el centro del campo y sin ayudas para tapar fugas.

3 Meseguer, ni atrás ni adelante

Formó parte de un centro del campo superado en todo momento por los centrocampistas del rival. Pinchó atrás y también adelante, en la ocasión más clara de los blanquivioleta.

3 Amath, desaparecido sin combate

No participó del juego, sin balones jugados ni recuperados en la presión. Fue el primer cambio de Almada.

4 Biuk, extra vigilado

No se le puede negar que lo intente, pero no estuvo fino en el Carlos Belmonte. El Alba tapó bien las bandas, doblando marcas, y en su caso no dispuso de balones para llegar a línea de fondo.

3 Ponceau no acudió al rescate

Está ofreciendo muy poco al juego del equipo, diluido siempre entre líneas y sin aparecer para pedir el balón. Ahogado en las bandas, el equipo necesitaba de su ayuda, pero ni rastro...

4 Latasa, sin balones que rematar

Peleó como acostumbra, pero apenas un remate limpio a puerta es un bagaje muy pobre para un delantero.

El entrenador:

4 Almada, sin plan B

El rival le tapó las bandas, y se quedó sin argumentos ni plan B para voltear el partido. Los cambios, de sistema y jugadores, no alteraron nada.

También jugaron:

3,5 Federico, siempre en inferioridad

Lo intentó en cada balón, pero sin progresar un solo centímetro por las dobles marcas del rival (2x1).

3 Lachuer, perdido en el caos

Su debut no fue el deseado, con unos minutos insulsos en los que no aportó nada en un momento de partido caótico.

5 Arnu,

Todo lo que intentó lo hizo con sentido, si bien no sirvió para alterar la dinámica del partido. Se movió bien, pero cual elefante en cacharrería

3 Trilli, arrastrado por la confusión atrás

Contagiado por el desconcierto general, el segundo gol vino por su banda.

6 Garri, un soplo de aire en el desierto

Profundizó en el poco tiempo de que dispuso, llegando a línea de fondo y creando cierto peligro.