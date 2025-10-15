Explosión de vallisoletanismo en el Real Valladolid

Hubo un tiempo en el que el Real Valladolid apenas contaba con jugadores nacidos en Valladolid. Y tampoco tenemos que remontarnos muchos años atrás. En ... las campañas 2020-2021 y 2021-2022, encontrar a un pucelano en el Pucela resultaba una tarea imposible. Ni un solo pinciano sobre el césped. Ni en el banquillo. Ni siquiera en las convocatorias de Copa del Rey. Nada. Y el panorama no resultaba mucho más exuberante en las campañas anteriores, en las que nombres como los de Fernando Calero, Miguel de la Fuente, Rafa López o Julio Iricibar representaban, casi a cuentagotas, una cuota mínima de vallisoletanos en el Real Valladolid.

Los tiempos han cambiado ahora.

Y mucho.

El Pucela vive una explosión de pucelanismo digna de resaltar. En los dos últimos derbis autonómicos ante Burgos CF y CD Mirandés, hasta cuatro jugadores vallisoletanos coincidieron en el campo con mucha relevancia. Qué decir de una línea defensiva llena de genes locales con los muy vallisoletanos Iván Alejo (30 años), David Torres (22) y el iscariense Iván Garriel (20). La defensa pinta con tinta pucelana. O Pintia, habría (quizás) que escribir. Y cómo obviar la irrupción decisiva de Iván San José 'Chuki' (21 años), el chico que hizo honor a su barrio vallisoletano (¡La Victoria!) y, sí, dio el triunfo al Real Valladolid en estadio muy complicado históricamente como El Plantío. Alejo, Torres, Garriel y Chuki también compartieron césped en la segunda parte en el choque previo ante el Mirandés, un partido que amplió el espectro pucelano.

Hay otros cinco jugadores vallisoletanos que son citados regularmente por Guillermo Almada y uno de ellos, Mario Maroto (21 años), ya se ha colocado bajo los relucientes focos de Zorrilla con el tanto que marcó en los minutos finales a la UD Almería tras saltar desde el banquillo. Maroto, que desde entonces permanece en la enfermería, ha aprovechado a la perfección los 10 minutos que ha jugado este curso repartidos en dos encuentros (también salió en el tramo final ante el Castellón en la segunda jornada). En la lista de vallisoletanos que esperan algún resquicio para jugar aparece el portero Álvaro Aceves (22 años), que debutó testimonialmente en Primera División en el campo del Betis el 18 de febrero de 2023, cuando Jordi Masip tuvo que abandonar el campo por lesión en el minuto 78 y ante la ausencia aquel día del palentino Sergio Asenjo. Aceves ha entrado en las nueve convocatorias ligueras de Almada, pero las buenas actuaciones de Guilherme Fernandes en la portería le han vedado el paso hasta la fecha.

También resulta habitual ver en las listas de convocados del Pucela al vallisoletano Jorge 'Koke' Iglesias (20 años), que ha permanecido en el banquillo del primer equipo en ocho de las nueve jornadas ligueras. El lateral derecho no entró en la última citación y jugó el pasado domingo su segundo partido completo con el Real Valladolid Promesas, en la victoria del filial blanquivioleta ante el CD Lealtad (4-1). Exactamente en la misma situación se encontró el central vallisoletano José Luis Aranda (19 años), incluido en las ocho primeras convocatorias con la plantilla profesional, pero liberado en la última para medirse al Lealtad como titular con el Promesas. Tanto Koke como Aranda formaron parte de la alineación titular del filial ante la Gimnástica Segoviana el pasado 14 de septiembre, tras permanecer en el banquillo (sin jugar) con el primer equipo el día anterior en el partido frente al Almería.

El noveno vallisoletano que se ha asomado este año al primer equipo es Hugo San Modesto (19 años, a punto de cumplir los 20). El lateral izquierdo pucelano ha sido convocado por Almada en los desplazamientos a Castellón, Zaragoza y Burgos.

En la pasada campaña, sólo cuatro jugadores pucelanos tuvieron minutos en Primera (David Torres, 1387; Chuki, 728; Iago Parente, 72; y Maroto, 62). En el curso 2023-2024 fueron tres: Sergio Escudero (2601), David Torres (1848) e Iván Garriel (9). Este año ya han jugado cinco vallisoletanos, cuatro de ellos compartiendo protagonismo en el campo en los últimos dos compromisos. Sí, este Real Valladolid de 2025 rezuma vallisoletanismo.