El estadio José Zorrilla ya adecenta su perímetro para facilitar el acceso peatonal

El perímetro del estadio José Zorrilla muestra los estragos del tiempo. Desde su inauguración en 1982, el anillo que rodea al recinto blanquivioleta prácticamente no ... se ha tocado y los baches, grietas y desniveles en las arquetas pueden resultar especialmente peligrosos con las aglomeraciones de público los días de partido. Además, el estado del pavimento presenta muchas complicaciones a las personas con movilidad reducida. La Federación de Peñas del Real Valladolid denunció el «lamentable estado» de los accesos peatonales el pasado mes de febrero , envió un dossier al Ayuntamiento y el equipo de gobierno local tomó nota. Las obras se han iniciado este 1 de abril para adecentar todo el perímetro y la previsión es que los trabajos de reparación puedan estar terminados a principios de mayo.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, visitó en la mañana de este martes el inicio de las obras, con las máquinas ya a pleno rendimiento. El regidor estuvo acompañado de Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Tráfico y Movilidad. «Hemos visto las distintas opciones y procedemos a una actuación que concluirá en las próximas semanas. Implica una renovación de la pavimentación del anillo del estadio José Zorrilla, incidiendo en un aspecto fundamental: las arquetas o tapas de registro. Así se facilitará el acceso a peatonal en unas condiciones dignas a todos y cada uno de los aficionados», apuntó Carnero.

La obra se efectuará con aglomerado en caliente para tapar todo el perímetro peatonal del estadio. Este es el único material que permite echar una capa fina. Utilizar hormigón implicaría demolerlo todo, saldría muy caro y obligaría a un proceso de varios meses. Las arquetas quedarán tapadas inicialmente, pero al estar georreferenciadas permitirán un recorte posterior para instalar tapas nuevas, con la intención de que todo el terreno quede más o menos uniforme.

La intervención municipal abarcará un total de 5.300 metros cuadrados y cuenta con un previsión presupuestaria «en torno a 150.000 euros», según detalló Jesús Julio Carnero. Los trabajos se ejecutarán a tramos para entorpecer lo menos posible el acceso al José Zorrilla los próximos días de partido.

El alcalde subrayó que esta es «una actuación que el estadio merece» después de constatar que «desde el Ayuntamiento de Valladolid no se ha llevado a cabo ninguna actuación en una dependencia municipal, con independencia de que sea el Real Valladolid el que la esté explotando y disfrutando». En su momento, el club blanquivioleta pavimentó por su cuenta el acceso a la zona de oficinas.

«En las próximas semanas, junto a la actuación propia que llevó el Real Valladolid tanto en el foso como en la pintura exterior, hará que tengamos un estadio con mayor dignidad si cabe, sin perjuicio de las actuaciones que vamos a acometer en su momento en relación a la Ciudad Deportiva y a la remodelación del estadio», agregó el regidor.

Carnero evitó dar plazos, sobre estos dos asuntos, en los que no se observan avances. El Real Valladolid tiene guardado el dinero procedente del Fondo CVC de LaLiga para comenzar el proyecto de la Ciudad Deportiva junto al estadio, pero cada año los costes se encarecen. «Yo no doy plazos de ningún tipo. Estamos trabajando internamente para la operación que permita acometer la Ciudad Deportiva y avanzar en la remodelación del estadio. Es el compromiso que tenemos: iniciar esas actuaciones. Ahora nos encontramos en la zona sur del estadio y por aquí es precisamente donde debemos acometer la actuación. En las próximas semanas o meses iremos teniendo noticias al respecto, pero lo primero ahora es resolver la pavimentación del perímetro del estadio, en unas obras que pueden estar conclusas a lo largo del mes de abril o mayo si todo va bien»

El alcalde también fue preguntado por el proceso de venta del Real Valladolid y qué tipo de contacto mantiene con el presidente Ronaldo Nazário o los responsables del club. «Tengo contacto permanente con los representantes de Ronaldo, que es la propiedad. Aquí tenemos a Jorge Santiago, hemos estado reunidos hace pocos días con el director general [Luis García] y estuvimos con los anteriores representantes, David Espinar y Matthieu [Fenaert]. La comunicación es franca y directa. Esta es una sociedad anónima muy querida por la sociedad vallisoletana que está pasando un mal trance deportivo. Tiene que acontecer una doble circunstancia: el propósito de la propiedad de vender y el propósito de alguien que quiera adquirlo. El Ayuntamiento apoyará la decisión que mejor venga a los intereses de la ciudad. Si el propósito de la propiedad es vender y tenemos un 'pool' de empresarios locales, miel sobre hojuelas, pero no es algo que corresponde al Ayuntamiento. Ese no es el giro de la administración municipal, sino apoyar en todo aquello que se le demanda, en el caso de que se le demande».

Jesús Julio Carnero explico que ha «conocido distintas posiciones a lo largo de este tiempo» sobre posibles ofertas de compra que no va a «desvelar. «Algunas están ahí, en la rumorología, pero como no se ha producido ningún hecho definitivo y efectivo, no han quedado más que en eso: en mera rumorología. Debemos tener todos cierta tranquilidad. Esperamos que mejore el resultado deportivo y la estabilidad del club. Desde el Ayuntamiento de Valladolid y el equipo de gobierno vamos a estar apoyando al club y a la afición», concluyó el regidor.