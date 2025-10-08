«Tenemos equipo para competir con el Real Valladolid toda la temporada»

El Norte Valladolid Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

En el Burgos CF, como en el resto de los equipos de la Segunda División, no viven dos semanas seguidas con una sonrisa. La última se la quitó la SD Huesca en los últimos minutos de partido, después de que los oscenses llegaran goleados por el Deportivo en la jornada previa, y con los gallegos líderes, salvados por la campana el pasado domingo con un golazo de Yeremay. La Liga Hypermotion... y así lo resumió el jugador del Burgos Mario González para valorar cómo llega su equipo al derbi castellano con el Real Valladolid.

«El partido en Huesca fue un palo duro, porque siempre que pierdes en los últimos minutos es un día difícil de digerir, y más aún cuando no fue nuestro peor partido. Creo que estuvimos bastante bien, controlamos bien el partido, y en apenas dos acciones nos marcaron dos goles. Es cierto que a nivel ofensivo nos faltó ser un poco más dañinos, pero creo que el partido fue bueno y se nos escapó en un par de detalles», valoró. «Creo que hay que hacer una valoración positiva de este inicio, hemos perdido solo dos partidos de 8, tenemos 12 puntos de 24, en esas posiciones de arriba, así que hay que mirarlo de forma positiva».

En relación al derbi, el ariete aseguró que «es el mejor partido para quitarnos el mal sabor de boca». «Es un derbi en el que estamos luchando por posición, que quizás es la primera vez en mucho tiempo que esto sucede, así que podemos luchar de tú a tú, y eso debe ser algo que nos llene de orgullo», analizó. «La realidad hoy en día es que tenemos equipo para competir no solo en un partido contra el Valladolid, sino competir a lo largo del año contra ellos por la posición