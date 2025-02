Diego Cocca: «No puedo garantizar que esté en Vallecas, esto es fútbol»

El técnico del Real Valladolid, Diego Cocca, no quiso asegura que estará en Vallecas en el próximo partido de los blanquivioleta el próximo viernes. El preparador argentino defendió que en «en el fútbol no se puede dar nada por seguro», para responder hasta en dos ... ocasiones a las preguntas sobre su continuidad en el banquillo.

«Soy director técnico de fútbol profesional... No puedo garantizar nada de nada. Esto es el día a día y vivo al día. Hoy el equipo no estuvo a la altura. El rival es muy superior, eso está claro, pero la realidad está en la cancha», valoró en realidad a que todo los males del equipo se mostraron sobre el césped del Estadio de La Cerámica.

«No es momento de hablar más», cortó ante la que podría ser una tercera pregunta sobre su futuro. «Espero que vengan más jugadores. Han venido dos y espero que vengan más», zanjó después de valorar que el equipo está mejorando. «Está mejorando, como puede, pero mejorando», añadió.

«Creo que mejoramos la imagen y lo hicimos más tiempo que contra el Real Madrid, porque aguantamos hasta el minuto 40, pero en lo mental es complicado. Te hacen el gol y aparecen los fantasmas de antes. Ahí se complica el seguir, y la parte mental la sufrimos mucho», destacó en relación a como el equipo se vino abajo tras el tanto del Villarreal en el minuto 41.

Cocca no quiso hablar de «bajar los brazos». «No creo que sea eso, es una cuestión de impotencia. El rival tiene muchas más herramientas para lastimarte, y esas herramientas pudimos resolverlas hasta que nos hicieron el gol».

El entrenador blanquivioleta antes de no ser claro sobre su continuidad en el banquillo, sí que recordó que sabía donde se metía cuando aceptó el reto del Real Valladolid. «Sabía dónde me metía, la situación, el contexto... Es difícil, todo es difícil... El lio del pase, conseguir jugadores, todo se complica, es la vida», reflejó. «Es mi profesión. Tengo la ocasión por mejorar al equipo que me toca, al que tengo a mi mando».