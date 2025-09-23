La defensa del Pucela no se toca (de momento)

Hasta el momento, a Guillermo Almada se le puede encasillar en ese perfil de técnico continuista, reacio a realizar cambios. La pasada semana, cuando aún ... no había conocido la derrota en la Liga y con el viento a favor tras derrotar al Almería, venía a reconocer que lo que funciona, no se toca. Pero, ¿y cuándo comienza a evidenciar lo contrario?

Perder en Albacete y la forma de hacerlo invita al cuerpo técnico –como ya sucediera en pretemporada tras la goleada en Inglaterra y el mal partido en Burgos– a buscar un cambio de guión.

No se trata de voltear el proyecto, no. «Hay que mantener la tranquilidad y apoyar a los chicos», defendió el preparador uruguayo tras caer ante el Queso Mecánico el pasado domingo –que para más inri lograba su primera victoria de la temporada–. Sin embargo, el cuerpo técnico sí valora introducir algunas modificaciones, más de jugadores que de estilo, pese a que el propio Almada reconoce que al equipo le falta juego, y pide tiempo en este sentido. «No soy Copperfield», bromeó la pasada semana en relación al poco tiempo que tiene de vigencia el proyecto, con un vestuario nuevo tras la debacle de la pasada campaña. «Hay mucho margen en lo futbolístico», no se ha cansado de repetir el entrenador blanquivioleta al que hay situaciones del pasado domingo que le escaman.

Pese al mal encuentro generalizado, con la excepción de un notable Guilherme en la portería, a Almada le preocupa la falta de «competencia» en muchas acciones del partido, en ese signo «no negociable» –como ha repetido él– del esfuerzo.

El técnico considera que el futbolista tiene que dar el 120%, y sobre esa base crecer con el balón, pero la base debe estar siempre. No se dio en Albacete, siendo el primer equipo de la temporada oficial en superar en duelos al Real Valladolid, y con una superioridad manifiesta, tanto en juego como en ocasiones de gol –llegó a estrellar dos balones en los palos además de los dos goles conseguidos–.

En otra circunstancia, el análisis podría centrarse en la línea defensiva de un equipo que sigue siendo el mejos goleado de la competición, ahora ya junto con el Deportivo de La Coruña. Se entiende que el balance defensivo es bueno, con menos de un gol encajado por encuentro, en los seis partidos disputados, pero los dos tantos de la derrota en Albacete podían invitar a valorar cambios en el cuerpo técnico.

Tomeo y Torres

La defensa no se toca. No se considera que lo ocurrido en tierras manchegas tenga solo su foco en la defensa. De hecho, los cambios que se plantea Guillermo Almada están más en el centro del campo y las bandas que en la línea de atrás.

Para el uruguayo Pablo Tomeo y David Torres siguen siendo su pareja de centrales, mientras Mohamed Jaouab y Javi Sánchez siguen en un segundo plano, uno por lesión y en el caso del excapitán, con un proceso de reingreso en la plantilla que puede hacerse largo. De hecho, y pese al nivel que ha acreditado Sánchez en Segunda, no se valora que pudiese entrar en el once en Zorrilla, con el caldo de cultivo que existe con una parte de la grada y en un derbi de decibelios, como lo es el de este domingo ante la Cultural y Deportiva Leonesa, y tras la primera derrota de la temporada.

En las bandas, Guille Bueno e Iván Alejo tampoco son variaciones a corto plazo. En el caso del lateral zurdo, porque, aunque no estuvo bien ante el Albacete, se tiene muy presente el gran partido el día del Almería, así como una buena asociación por banda con Stipe Biuk.

En el otro costado, con Alejo acoplado al lateral, pese a considerarse centrocampista, las dudas también se disipan por el desempeño del vallisoletano para suplir posibles carencias defensivas, como ya demostró el día también del Almería para frenar a uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría, como lo es Nico Melamed.

Aún así, Alejo sería la posible pieza a relevar si tuviese un cambio fiable a ojos de Almada, al que no le convence todavía Trilli, y con la desaparición del canterano Koke.

Si uno de los dos se ajustase a lo que demanda el técnico, es muy probable que Alejo ya hubiese recuperado su posición en el centro del campo en detrimento de Amath, que precisamente es uno de los señalados por el técnico y uno de los posibles cambios en el choque del domingo.

El atacante senegalés ha ido perdiendo peso en el equipo con el paso de las jornadas. Desde su doblete ante el Ceuta en la jornada inaugural, ha ido menguando en rendimiento, hasta el punto de ser sustituido cada vez antes –el pasado domingo al descanso–.

En su contra también está que la banda es una de las zonas del campo con más alternativas para el equipo, con la llegada de Peter Federico y Sergi Tenés, incluso con la posibilidad de incluir al canterano Xavi Moreno.

El otro cambio o cambios que maneja Almada está en el centro del campo. Con Juric insustituible, las miradas se centran en Víctor Meseguer, que ha quedado retratado en la mitad de los goles encajados por el equipo; e incluso Ponceau, al que, por el contrario, se le quiere dar continuidad para que se acople al equipo.

En este sentido y a la espera de la evolución de Chuki, se espera que Mathis Lachuer disponga de más minutos ya ante la Cultural; incluso de que Mario Maroto, superadas sus molestias, tuviese opciones en la medular.

De ahí que, si no hay cambios a lo largo de la semana, el once de Almada por primera vez en la Liga experimente variaciones y no por obligación –como por las lesiones de Latasa o Chuki–, y haya jugadores que se estrenen como titulares este domingo.