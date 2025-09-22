El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sergio González, en el banquillo de Zorrilla, en abril de 2021. Alberto Mingueza
Real Valladolid

La Cultural cesa a su técnico y Sergio es uno de los candidatos para sentarse en Zorrilla

Guillermo Fernández Romo es la otra opción que maneja la Leonesa que llegará con nuevo entrenador a Valladolid este domingo

Borja Pérez
Juan J. López

Borja Pérez y Juan J. López

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:29

La divina providencia puede propiciar que Sergio González regrese... ¡Al Estadio José Zorrilla este domingo! El ex técnico blanquivioleta es una de las opciones que ... maneja la Cultural y Deportiva Leonesa para sustituir a Raúl Llona, después de la destitución por sorpresa del preparador riojano.

