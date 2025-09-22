La Cultural cesa a su técnico y Sergio es uno de los candidatos para sentarse en Zorrilla

La divina providencia puede propiciar que Sergio González regrese... ¡Al Estadio José Zorrilla este domingo! El ex técnico blanquivioleta es una de las opciones que ... maneja la Cultural y Deportiva Leonesa para sustituir a Raúl Llona, después de la destitución por sorpresa del preparador riojano.

Aunque la dirección deportivo del club leonés no ha querido valorar el posible recambio, ni el nombre de Sergio, lo cierto es que el interés en el preparador catalán ya se filtró en la prensa leonesa antes incluso de la derrota del equipo culturalista el pasado domingo ante el Castellón (1-3).

Desde el Reyno de León se sabe que se trabaja «en un plan 'B'» desde hace semanas, y solo el triunfo inesperado del equipo en El Sardinero prolongó la estancia de Llona en el banquillo leonés.

De ahí que el club culturalistas ya hubiese valorado la situación de profesionales como el propio Sergio González semanas atrás o de Guillermo Fernández Romo, al que se llegó a dar por hecho en la tarde de ayer. Sin embargo, el técnico madrileño habría echado para atrás todas las negociaciones a última hora.

Aún así, los tiempos que maneja la Cultural son no anunciar al nuevo técnico hasta después de la rueda de prensa de despedida de Raúl Llona (fijada para este martes a las 11:30 horas).

De nuevo en la rueda

Sergio González no ha vuelto a entrenar desde que fuese cesado por el Cádiz en enero de 2024. El técnico catalán, al que no le han faltado ofertas –según desvelan desde su entorno– no ha dispuesto de un proyecto que le subyugase en el fútbol español; y las opciones del extranjero no han sido valoradas.

Sin embargo, y pese al descenso de categoría –en Segunda cogió al Real Valladolid–, el preparador catalán valora como positivo el hecho de regresar a la rueda de los banquillos nacionales, y hacerlo en un momento de la temporada donde todo es recuperable. De hecho, el entorno de Sergio entiende que más que la posición del equipo –en puestos de descenso, con cuatro puntos en seis partidos–, el análisis debe ir hacia la plantilla confeccionada y la posibilidad a futuro de reforzarla.

Sergio volvería a Segunda después de su etapa en Valladolid y Cádiz. Su última aventura en la categoría de plata fue en Zorrilla, donde llegó en abril de 2018 para sustituir a Luis César Sampedro. El catalán se convirtió en un revulsivo para el equipo, y logró el ascenso a Primera contra pronóstico tras un 'play off' inmaculado. Se ganó el cariño de la afición y el respeto de una entidad, que mantuvo en Primera al año siguiente para descender una temporada después, con signos evidentes de cansancio en el proyecto del técnico catalán, que le costó el puesto al términ de la temporada 2020-2021.