Las cuatro claves y las mil y una rotaciones de Álvaro Rubio en el Real Valladolid

Álvaro Rubio asumió el papelón de la que será la peor temporada del Real Valladolid en su historia en Primera División. El técnico riojano, hombre « ... de club», dejó al lado el apelativo de «interino», de aquellos dos partidos que le tocó dirigir en la primera vuelta tras la destitución de Paulo Pezzolano (UD Las Palmas y Valencia), para asumir el puesto de entrenador a todos los efectos del equipo blanquivioleta. En esta etapa, ya de forma definitiva, Rubio alcanzó el pasado sábado ante el FC Barcelona su décimo encuentro.

Con el equipo en descomposición, descendido y con el club pendiente del anuncio de venta, el balance del riojano no es positivo, con un solo punto logrado de 30 posibles. Sin embargo, al margen del contexto, que ni mucho menos ha ayudado a que el técnico se haya asentado en el banquillo, la etapa del riojano no se ha caracterizado por un plan continuista en el terreno de juego, sin que haya repetido un solo once desde que asumiera el proyecto en la Catedral ante el Athletic el pasado 23 de febrero, y aquel doloroso 7-1. Ni una línea tenido continuidad, ya sea por lesiones, sanciones o decisiones técnicas, y ni siquiera Raúl Moro, buque insignia ha evitado el banquillo con Rubio al frente.

Portería La lesión de Karl Hein y los problemas de Ferreira

Karl Hein ha sido el portero titular de Rubio. Lo fue hasta que el guardameta estonio se lesionó con su selección a finales del pasado mes de marzo. Ahí comenzaron los problemas, ya que a la ausencia del cancerbero báltico se unieron los problemas físicos de André Ferreira, que hicieron que Rubio tuviese que tirar de Arnau Rafús del filial. Aún así, el riojano no le dio continuidad al meta catalán que fue titular con la Real Sociedad, y apostó por Ferreira, con un bagaje negativo para el meta luso, que completó su mejor partido con el FC Barcelona el pasado sábado y ya con Hein a punto de reaparecer.

Defensa Sin una dupla de centrales

El ascenso se fraguó sobre Tárrega y Boyomo, y desde la salida de ambos, y ya casi un año después, el Pucela sigue buscando a sus sustitutos. No la ha encontrado Rubio, al igual que no lo hicieron Pezzolano y Cocca. El equipo encontró cierta solvencia el pasado sábado después de nueve partidos de errores infantiles, y lo hizo con dos jugadores que tienen la 'X' encima y que no estarán la próxima temporada, como lo son Cömert y Cenk. Los dos completaron la mejor actuación en el centro de la zaga, con la ayuda de un tercer defensa, con Candela como central reconvertido cuando el equipo defendía y la ayuda de Anuar en la banda. A ello se unió el aporte de Juric como cabecero, una figura que el pasado año encarnó Lucas Oliveira. Le ha costado a Rubio dar con la tecla, sin Javi Sánchez, lesionado; sin Aidoo, lesionado; y sin David Torres, con molestias. El sábado tuvo que completar la convocatoria con Iago Pariente del filial, pero en Mallorca podría repetir defensa por primera vez desde que asumió el banquillo.

En las bandas las permutas en los onces tienen más que ver con lo extradeportivo. Rubio ha optado por alternar a Luis Pérez y Candela, dados los problemas del lateral sevillano con la grada en Zorrilla. La actuación del lateral italiano ante el FC Barcelona deja entrever que repetirá el sábado. Se da la casualidad que los cuatro defensas del choque ante los culés no estarán en junio ya en Valladolid: Cenk, Cömert, Candela y Aznou.

Centro del campo Ni siquiera Moro ha sido indiscutible

En el centro del campo, el riojano ha tardado en encontrar a su cabecero, pero Juric es ahora el jugador más fiable en el once de Rubio. A Mario Martín se le acabaron las oportunidades, dado su poco control –reflejado ante los culé con cinco faltas en los ocho minutos que estuvo en el terreno de juego– , y Nikitscher sigue en periodo de adaptación. Grillitsch no ha encontrado su sitio y Amallah será de los jugadores con menos despliegue físico de la competición. Ni siquiera Raúl Moro en la banda izquierda se ha salvado de las rotaciones en busca de una reacción por parte del preparador blanquivioleta. Chuki es una de las mejores noticias del final de competición; y Anuar, un jugador indispensable sobre el que construir. Los dos también han rotado, al igual que Iván Sánchez, incluso con posibilidades a jugadores apartados durante el mercado de invierno como Amath y Machis. El mejor pagado de la plantilla, Kenedy, no ha jugado un solo minuto con Rubio.

Delantera La desaparición de Marcos André y los goles de Latasa

El delantero centro de Rubio ha sido Juanmi Latasa. Tanto, que Marcos André, que fue el de Diego Cocca durante su corto periodo de tiempo en Zorrilla, ha ido perdiendo protagonismo hasta dejar de tener minutos. Latasa se ha encontrado con el gol con el riojano en el banquillo después de siete meses como blanquivioleta, pero ni siquiera su racha goleadora le ha convertido en indiscutible. El pasado sábado, Rubio optó por Mamadou Sylla como '9', y el senegalés no podrá estar en Mallorca por acumulación de tarjetas amarillas. De ahí que Álvaro confeccionará un nuevo once en su trayectoria, el undécimo en once partidos.