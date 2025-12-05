Me viene a la cabeza la película «Atrapado en el tiempo» protagonizada por Bill Murray y Andie MacDowell. Película mítica que me atrevo a decir ... que hasta los más jóvenes conocen. Y los que no la conozcan, pues ellos sabrán lo que hacen con su vida. En la película vemos cómo Phil Connors (Bill Murray), personaje mitad histriónico, mitad divo insoportable, revive el mismo día continuamente. El personaje pasa por varias fases de comportamiento, pasando de la incredulidad a la diversión un tanto egoista, a la desesperación con intentos de suicidio que acababan siempre en el «I Got you baby» de Cher y Sonny, pero también desarrolla una etapa de curiosidad y aprendizaje. Así acaba (spoiler) en una época de empatía y altruismo ganándose así el favor de Rita (Andie MacDowell).

Así que me enfrento a la página en blanco como Phill Connors. Otro día más en la oficina y a ver qué pongo para no parecer que he copiado lo de la semana pasada. Por eso me parece interesante el proceso que vive el protagonista de la película. Y me parece interesante porque espero que el Sr. Almada aprenda de los errores y acabe como en la película siendo un mejor entrenador (no me meto con él persona, que me parece un gran tipo) y llevándose a la chica. El caso es que hay algo que diferencia esta situación a lo ocurrido en la película. En este caso el día no se repite. No hay segundas oportunidades y no volveremos a jugar otro partido en Anoeta contra el Sanse o en Zorrilla contra el Málaga. Al menos este año. Cada jornada que no ganamos es una jornada perdida.

Quiero pensar que un equipo que está a la cabeza de los equipos que más jugadas de ataque realiza no sea un equipo menor y falto de la calidad que muchos por los resultados opinan. Insisto en que es cuestión de dar con la tecla que hace que la partitura desafine cada día. Solo pensar cómo estaría este equipo con cuatro goles más me hace pensar que hay que ser optimistas.

Esos cuatro goles ya no van a venir y creo que es un error pensar en que hay que ganar los tres próximos partidos. Para ganar los tres próximos partidos hay que ganar el primero. Es una perogrullada, pero todo lo que no sea poner el foco en los próximos tres puntos es un error. Alguien que piensa en ganar los tres ya ha ganado el primero sin bajar del autobús. Y no. Hay que subir al autobús, viajar, jugar y ganar. Y luego ya pensar en los siguientes tres puntos. Nosotros no tenemos la ventaja de Phil Connors de saber cómo va a transcurrir el día para corregir ese error. Así que creo que lo más parecido que le va a pasar a Almada es lo que pasó en Zorrilla la semana pasada. Espero que lo haya aprendido y lo corrija para ganar en Huesca.