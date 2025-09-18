El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gulherme detiene el penalti lanzado por Embarba durante el último Real Valladolid-Almería Alberto Mingueza

Un blindaje histórico en el Real Valladolid

El Pucela no encajaba tan pocos goles en las cinco primeras jornadas de Segunda División desde 1978

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:56

Una roca.

Un muro.

El Real Valladolid ha echado el candado este curso en Segunda División con el sistema de Guillermo Almada en el banquillo ... y los nuevos fichajes incorporados por la dirección deportiva que lidera Víctor Orta.

