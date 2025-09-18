Un blindaje histórico en el Real Valladolid

Una roca.

Un muro.

El Real Valladolid ha echado el candado este curso en Segunda División con el sistema de Guillermo Almada en el banquillo ... y los nuevos fichajes incorporados por la dirección deportiva que lidera Víctor Orta.

El cambio con respecto al curso pasado resulta radical y, de ser un coladero en la élite, el Pucela se ha blindado con gran eficacia en la categoría de plata.

El conjunto blanquivioleta presenta el mejor registro de tantos encajados en las cinco primeras jornadas y sólo ha lamentado dos goles en contra: uno tras un fallo puntual del mediocentro Víctor Meseguer ante el Real Zaragoza y otro de penalti frente a la UD Almería, después de que el portero Guilherme Fernandes parase previamente otra pena máxima al cuadro andaluz.

Yya no habido más goles en contra por los que afligirse.

Para encontrar números similares de un Pucela tan poco castigado en un inicio en Segunda División hay que remontarse a temporada 1978-1979.

El equipo entrenado entonces por Enrique Pérez 'Pachín' recibió también dos goles en las cinco primeras jornadas, uno frente a la AD Almería y otro ante el Real Madrid Castilla. Manolo Llacer era el guardameta en un equipo que contaba con nombres como Antonio Santos, Mario Jacquet, Antonio Díez 'Toño', Pepe Moré, Luis Mariano Minguela, Antonio García 'Rusky', Luis Miguel Gail o Poli Rincón.

En Primera, el Real Valladolid de Pancho Ferraro también comenzó protegido defensivamente en el ambicioso (y frustrado) proyecto de la temporada 2000-2001, con dos goles en contra en las primeras cinco jornadas (en los desplazamientos a Mallorca y Las Palmas).

Sin embargo, tampoco puede decirse que resultase un inicio fulgurante con cuatro empates y una sola victoria en ese lapso. Ferraro fue destituido tras la jornada vigésima octava.

Volviendo a las comparaciones con las campañas en Segunda, ni Paulo Pezzolano ni José Rojo 'Pacheta', los dos últimos técnicos del Pucela que firmaron los últimos ascensos, lograron un sellado parecido de inicio. En las temporadas 2023-2024 y 2021-2022, el Real Valladolid llevaba a estas alturas seis tantos en el casillero de goles encajados. Eso no fue óbice para que, a pesar de los altibajos del curso, el conjunto vallisoletano acabase celebrando la vuelta a la élite de manera directa.

En el siglo actual, los planteamientos de partidos abiertos de Luis César Sampedro en la campaña 2017-2018 llevaron al Real Valladolid a encajar ocho goles en las primeras cinco jornadas (y a marcar once). También sufrió el equipo blanquivioleta de Sergio Kresic en la temporada 2004-2005, con ocho tantos recibidos en el mismo periodo. Los dos entrenadores acabaron despedidos para dejar paso respectivamente a Sergio González (que logró el ascenso de manera brillante) y Alfredo Merino.

El Real Valladolid de Guillermo Almada muestra una gran solidez que refrendan los números, más allá del excelente dato de los dos goles encajados en un total 450 minutos de juego.

El Pucela recibe pocos tantos porque concede muy pocas oportunidades a los rivales para que se aproximen al marco de Guilherme Fernandes. Los 43 remates recibidos suponen el segundo mejor registro de la categoría en estas cinco jornadas, sólo superado por los 38 que ha permitido la Unión Deportiva Las Palmas.

Poca posesión, mucho remate

El Real Valladolid ha renunciado hasta ahora a la posesión sin resentirse defensivamente. Almada prefiere desplegar una intensa presión para robar el balón lo más arriba posible y recorrer pocos metros hasta plantarse en el área rival. El dato de 45,1% de posesión media deja al Pucela como el quinto equipo de la competición que menos pelota acapara, pero aparece en el segundo puesto cuando se trata de disparar a puerta (31 lanzamientos entre los tres palos rivales, mejorado únicamente por el Racing de Santander, con 38).

Además, afina en los envíos desde las bandas y, con 31 centros exitosos al área, sólo se encuentra por detrás del Almería en este apartado estadístico. La sintonía llega por el flanco izquierdo gracias a los medidos envíos de Stipe Biuk (ocho centros buenos) y Guille Bueno (siete). Iván Alejo ha colaborado con seis centros productivos desde la derecha. Adicionalmente, el Real Valladolid es el tercer conjunto que más saques de esquina ha botado hasta ahora (37).