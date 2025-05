Autocrítica final de tres cedidos en el Real Valladolid

Arturo Posada Valladolid Miércoles, 28 de mayo 2025, 20:18 Comenta Compartir

La campaña 2024-2025 del Real Valladolid en Primera División ha resultado penosa hasta límites insoportables. Tres jóvenes futbolistas cedidos este curso en Zorrilla como el portero Karl Hein, el lateral izquierdo Adam Aznou y el mediocentro Mario Martín no ocultan el fracaso colectivo, pero saben que de las desgracias se pueden extraer lecciones positivas con vistas al futuro. En un vídeo elaborado por el departamento de comunicación del Real Valladolid, los tres hacen autocrítica, al tiempo que agradecen el trato recibido y resaltan su crecimiento profesional.

Mario Martín, de 21 años, llegó el pasado verano cedido por el Real Madrid. «Está claro que no hemos podido lograr el objetivo como nos hubiese gustado. En lo individual, la verdad es que ha sido un año totalmente nuevo para mí, de un aprendizaje increíble. Estoy muy agradecido al club y a la afición. El trato ha sido magnífico», apunta el mediocentro.

Adam Aznou, de 18 años, llegó cedido por el Bayern de Múnich en el mercado invernal tras la venta de Lucas Rosa al Ajax de Ámsterdam. El joven lateral izquierdo siente «una decepción muy grande por no conseguir el objetivo de la permanencia». «Agradezco mucho al Real Valladolid por haber confiado en mí y por haberme dado minutos», señala Aznou, un futbolista que aún está en edad juvenil (y por tanto en pleno crecimiento profesional) y que posee grandes condiciones para triunfar.

Karl Jakob Hein tampoco podrá olvidar los 68 goles que encajó en 31 partidos de la Primera División española con el escudo del Real Valladolid. El portero estonio, cedido en Zorrilla por el Arsenal inglés, admite que el equipo blanquivioleta ha estado «muy por debajo del nivel mínimo exigido». «Un club de esta entidad merece mucho más. Ha sido nuestra responsabilidad y debemos mirarnos a nosotros mismos en el espejo», apunta el guardameta internacional estonio, que afirma haber aprendido mucho «sobre el fútbol y sobre la vida» y cómo manejar situaciones tan adversas como la de esta campaña «dentro y fuera del fútbol».

Mario Martín ha comprobado cómo un buen trabajo en los entrenamientos semanales no es garantía de éxito en los encuentros durante los fines de semana. «Llega el partido y las cosas no salen como quieres. Sí que es verdad que hay un aspecto mental que te puede afectar mucho», apunta el centrocampista.

«Yo creo que teníamos nivel para pelear por la permanencia y no lo entiendo...», desgrana Adam Aznou. «Había partidos en los que bajábamos los brazos tras encajar un gol...».

Para Karl Hein, todo tendría que haberse hecho «mucho mejor». «Eso es lo más decepcionante, que no pudiéramos ser más competitivos en los partidos», añade el portero.

Todos ellos sienten gratitud por el Real Valladolid y el trato recibido. «Esta afición y este club se merecen estar otra vez en Primera División y, sin duda, volverá a conseguirlo. Me llevo un recuerdo increíble de Valladolid como ciudad y como club. Va a ser imposible olvidarse de cómo ha sido esta temporada, a pesar de que las cosas no han salido como queríamos», dice Mario Martín

«Me ha sorprendido mucho el 'staff'», subraya Aznou. «Si necesitas cualquier cosa, la gente está ahí para ayudarte. Es algo que me ha impresionado mucho, la verdad. El estadio también me parece increíble. Es precioso. Yo estoy muy agradecido por lo bien que me han tratado en este club. Pido disculpas a la afición. Todos estamos decepcionados, pero el Real Valladolid volverá más fuerte. Sólo tenéis que confiar y tener fe», finaliza el hispano-marroquí.

«Aquí lo tenéis todo para crecer», indica Hein. «La pasión que tienen los aficionados por el club, la pasión que pone cada miembro del cuerpo técnico, cada persona del club... Vivir este año aquí ha sido muy agradable. Todo el mundo me ha acogido de una manera increíble en la ciudad. También la afición me ha tratado muy bien desde el primer día. Ha sido realmente decepcionante porque deberíamos haber hecho mucho más como equipo. Muchas gracias a todos y mucha suerte para el futuro».