Anuar: «Me gustó mucho el Pucela, nos ahogaron y nos forzaron a cometer pérdidas»

Anuar ya está en Ceuta después de un viaje «agotador». El mismo que llevó a la expedición ceutí a Zorrilla tras coger ferry, autobús, tren ... y de nuevo autobús. Un hándicap que se repetirá esta temporada más de una vez y con la que tiene que lidiar los de la Ciudad Autónoma.

Ya con el poso de las horas, el excapitán blanquivioleta valora todo lo vivido en su 'casa', un regreso que no esperaba que fuese tan precipitado, apenas dos meses después de anunciar su marcha tras más de una década defendiendo el blanco y el violeta. «Al final, no te das cuenta, pero son muchos años», reconoce el jugador, que destaca los momentos tan emotivos que vivió el pasado viernes en Zorrilla. «Desde el mismo momento que me bajé del autobús, con aplausos, abrazos... Luego cuando salí al campo ya fue súper especial», reconoce el ceutí, que entiende que ese cariño responde a su esfuerzo durante tantos años «por el escudo».

Con respecto a lo vivido en el terreno de juego, Anuar reconoce la superioridad del Real Valladolid. «Por lo que he hablado con mis compañeros, han hecho una gran pretemporada, han sufrido como perros, y se notó que estaban un punto por encima que nostros en lo físico».

Anuar, que se marchó tras la peor temporada del Real Valladolid en Primera División, hastiado y con una necesidad de «un reseteo», valora el cambio de chip del equipo. «Me gustó mucho el Pucela, nos ahogaron y forzaron a cometer pérdidas», destaca. «Se ve en los goles que nos fuerzan a fallar y aprovechan para marcar», indica en relación a esa presión alta que promulga Guillermo Almada, y que tuvo en Juanmi Latasa al primer defensa del equipo.

Anuar subraya el buen partido de su exequipo, pero sí avisa de la dificultad de la Segunda División. «Ya lo saben ellos... Habrá piedras en el camino, y este es muy largo», analiza el 'todocampista' ceutí, que pone de ejemplo el último ascenso, en el que el Real Valladolid llegó a estar fuera de los puestos de 'play off' de ascenso a Primera en el mes de abril... «Es muy largo, y nosotros también lo sabemos. No se asciende en agosto, ni tampoco se desciende», agrega en relación al doloroso debut de su equipo en Zorrilla.

Anuar, como no podía ser de otra forma, mete al Pucela en ese grupo de equipos candidato al ascenso, algo que le alegraría «porque la afición se lo merece todo», concluye en relación al sufrimiento vivido en la última campaña, en la que se vivieron momentos muy dolorosos, pero que han tenido la respuesta del público, con más de 22.000 socios cuando no ha terminado la campaña de abonados aún.