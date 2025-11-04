Amath recibe la mejor nota del Real Valladolid ante el Granada
El futbolista senegalés fue clave para iniciar la remontada blanquivioleta y brilló en la segunda parte cuando jugó como extremo por la izquierda
Valladolid
Martes, 4 de noviembre 2025, 11:43
-
6,5
Guilherme Fernandes
No pudo evitar el gol del Granada y realizó dos paradas durante el encuentro. Creó alguna inquietud en el minuto 94 en un balón que ... atrapó ante Jose Arnaiz en dos tiempos tras un bote.
-
7,5
Iván Alejo
Muy intenso como acostumbra y proyectado en ataque, no perdió balones en campo propio y tiró del equipo hacia arriba. Intentó hasta diez centros al área de los que sólo tres encontraron rematador.
-
4
Javi Sánchez
Decepcionó tras ser rehabilitado en la titularidad por Almada. No pudo parar las acometidas de Faye por su banda. Arriba gozó de un par de oportunidades en las que sacó buenos remates sin éxito. El público le pitó desde el inicio y fue sustituido al descanso.
-
6,5
David Torres
Partido ambivalente del central vallisoletano, muy disperso en la primera mitad, pero entonado en la segunda, cuando jugó con Pablo Tomeo al lado. Ganó tres de los cinco duelos aéreos que disputó y firmó cuatro recuperaciones.
-
6
Guille Bueno
No brilló especialmente por su banda, aunque logró corregir los problemas iniciales en los que se vio inmerso ante Álex Sola. En líneas generales, cumplió.
-
7
Stanko Juric
Buen partido del mediocentro, segurísimo en los pases (más de un 90% de precisión) y con un par de disparos en su estadística. Cometió una falta delicada cerca del área propia en el 82 que no tuvo consecuencias..
-
7,5
Julien Ponceau
Al igual que Juric no regaló ni perdió pases y, tras algunos minutos de menos presencia en la primera parte, creció en el choque para comandar al equipo desde la medular. El Real Valladolid carbura cuando él lo hace
-
6,5
Peter Federico
Lo intentó una y otra vez por la derecha y armó dos tiros que acabaron bloqueados por los defensores del Granada. Fue sustituido por Chuki en el tramo final
-
5
Stipe Biuk
Buscó la incisión por la izquierda y armó tres tiros, incluido un remate de cabeza que atrapó Luca. Fue sustituido al descanso dentro las correcciones tácticas de Almada
-
8
Amath Ndiaye
Resultó clave para el Real Valladolid. Alineado inicialmente como segundo punta, el senegalés no acabó de cuajar en una demarcación que no es la suya de manera natural. Sin embargo, brilló como extremo por la izquierda en la segunda y anotó el primer gol del Real Valladolid para iniciar la remontada. Se vació antes de ser cambiado..
-
4,5
Juanmi Latasa
Desperdició una ocasión clarísima en el minuto 3, con un golpeo impropio de un delantero. Tampoco pudo embocar en otra acción dentro del área en el 71. El gol se le resiste una y otra vez, aunque, al menos, lo suple con trabajo y sin dejarse arrastrar por su falta de efectividad
El entrenador:
-
6,5
Guillermo Almada
Se equivocó en el once inicial al dejar fuera a Tomeo y apostar por Javi Sánchez, una decisión que se reveló errónea y que corrigió al descanso, al igual que la presencia de Amath en punta hasta que lo desplazó a la orilla izquierda. Supo encontrar el camino en la segunda parte para llevar al equipo a una victoria que necesitaba
También jugaron:
-
7
Pablo Tomeo
Sufrió el castigo de Almada por el penalti que cometió en Riazor la jornada previa, pero salió al inicio de la segunda parte para mejorar el eje de una línea defensiva con muchos problemas cuando no estuvo él en el campo.
-
7
Jorge Delgado
Apenas tocó diez balones, pero los números no reflejan los huecos en la zaga rival que abrió con sus buenos movimientos arriba. Además, protegió bien el balón de espaldas en la jugada que acabó con el penalti por mano de Manu Lama.
-
4,5
Sergi Canós Tenés
Cambio para refrescar la banda izquierda tras la salida de Amath. No intervino mucho por su zona durante los veinte minutos que jugó.
-
4,5
Adrián Arnuncio 'Arnu'
Entró por Latasa en el minuto 71 y no logró impactar arriba en la doble punta que formó con Jorge Delgado.
-
6,5
Iván San José 'Chuki'
Completó los cinco cambios de Almada al entrar por Peter Federico en el minuto 83. Con pocos toques de balón, fue el lanzador del penalti que dio la victoria al Real Valladolid y asumió bien esa responsabilidad
