Álvaro Rubio tiene claro el camino: un Real Valladolid «con alma hasta el final»

El empate a uno del Real Valladolid ante Las Palmas se puede ver como una oportunidad perdida o como un punto de inflexión. El Pucela ... no logró ganar a un rival en inferioridad durante más de una hora, pero mostró espíritu combativo sobre el césped y mucha capacidad para generar juego ofensivo… aunque sólo marcase un gol. Las ya escasas posibilidades de permanencia se reducen en cada jornada y Álvaro Rubio ve a los jugadores «convencidos» de apurar todas las opciones con una idea competitiva siempre presente. «El otro día se demostró que quieren y que, por supuesto, van a poner todo para ello. Las cosas pueden salir o no, pero la intención está ahí. Queremos ir a por los partidos y veremos si somos capaces de hacerlo este fin de semana ante otro rival directo», apuntó este jueves el entrenador del Real Valladolid en referencia al choque ante el Valencia de este sábado en Mestalla (18:30 horas).

Al colista Pucela se le exige que presente batalla sobre el césped y la senda trazada ante Las Palmas es, para Rubio, «el camino a seguir». El técnico busca un Real Valladolid que no se desmorone y que muestre «el alma que tenían los jugadores hasta el final». «Es verdad que nos quedamos fastidiados y que nos dio rabia que el partido no se decantase a nuestro favor, pero tenemos que seguir insistiendo», subrayó el técnico blanquivioleta.

El Valencia también afronta la cita del sábado como un trampolín en su lucha por la salvación. El conjunto che aparece en zona de descenso (es antepenúltimo, con 24 puntos) y el partido se puede convertir en un choque de nervios y ansiedades para ambos. «La situación es un poco crítica para los dos. La presión de jugar en su casa puede ir a nuestro favor o en nuestra contra. Sabemos cómo es ese campo y su afición, para bien y para mal. Intentaremos que vaya a nuestro favor. Sólo tengo en la mente ese partido. Veremos lo que pasa después. Será la clasificación y la misma competición la que nos irá diciendo las posibilidades que tenemos».

Mostrar en Mestalla una imagen similar a la del último choque ante Las Palmas supone un gran reto para el Real Valladolid porque el Valencia ha mejorado con la llegada de Carlos Corberán al banquillo tras la destitución de Rubén Baraja. El conjunto che ha logrado tres victorias en los cinco partidos disputados en Mestalla con el nuevo técnico y en casa sólo ha perdido con Corberán al frente ante Real Madrid y Atlético de Madrid. Rubio sabe que «las circunstancias de cada partido son diferentes», pero tiene claro que «la intención es ir a por el partido y generar ocasiones» arriba. «Si tenemos que generar más para marcar, pues habrá que hacerlo. La intención es ir a por el partido y ganar porque el tiempo se va acabando», recalcó.

El Real Valladolid no podrá contar para este partido con el sancionado Mario Martín ni con el central Eray Cömert, cedido por el Valencia y con 'cláusula del miedo' impuesta por el acuerdo con el club che. En cambio Cenk Özkacar, también a préstamo, no tiene esa restricción. Durante la semana, Raúl Moro se ha mantenido al margen en algunos entrenamientos por molestias físicas, pero Álvaro Rubio explica que «ha trabajado bien» para estar disponible. Lo mismo sucede con Florian Grillitsch, con una buena evolución y con «intención de querer estar». «Eso dice mucho de su compromiso, aunque pueda tener alguna molestia», valoró el entrenador.

La idea de jugar con dos delanteros y mucha producción del juego por las dos bandas resultó positiva ante Las Palmas, pero Rubio entiende que al final se trata de poner «alma» sobre el césped y que «con cinco defensas» y la misma actitud «seguramente las cosas saldrán». «Yo voy un poco más a eso y no tanto a la estructura. Trabajamos durante la semana para saber lo que tenemos que hacer». Rubio admite que se encontrará a un Valencia que despliega «un fútbol diferente y difícil de contrarrestar» desde la llegada de Corberán, aunque buscará la manera de «mantener el equilibrio tanto en fase defensiva como ofensiva».

El rival de este sábado cuenta con la gran amenaza atacante de Umar Sadiq. El nigeriano ha marcado tres goles en seis partidos desde su llegada en enero, incluido el taconazo que permitió a los che empatar a tres la pasada jornada a domicilio frente a Osasuna. «Todos conocemos a Sadiq. Es un extraordinario jugador que ahora está cogiendo un nivel como el que tenía en Almería tras una lesión. Es un jugador preocupante para cualquier defensa. Veremos si podemos contrarrestar todo lo que genera», apuntó Álvaro Rubio.

Preguntado por Tamás Nikistcher, el entrenador del Real Valladolid recalcó la importancia de que su mensaje llegue claro a los jugadores incorporados en el mercado invernal que no hablan castellano, un aspecto en el que se incide mucho para evitar problemas de comunicación que afecten al juego. «Insistimos en eso para que entiendan lo que queremos. Lo reciben muy bien y ponen mucho de su parte. Hay un grupo que no habla castellano y que se esfuerza muchísimo».

Álvaro Rubio también se refirió durante su rueda de prensa previa al choque ante el Valencia a Juanmi Latasa, después de que el delantero lograse su primer gol en Liga con el Real Valladolid, algo que le supuso una liberación personal. «Los delanteros viven de eso, pero es un chico que siempre da el cien por cien en cada entrenamiento y se gana el respeto de sus compañeros. A veces salen las cosas y otras veces no, y evidentemente le habrá liberado la cabeza el hecho de que haya marcado. Sin embargo, yo no he notado ninguna diferencia estos días con su trabajo porque él ha sido siempre muy guerrero».

El entrenador blanquivioleta fue preguntado por otros dos nombres propios: Selim Amallah, que se fue al banquillo con gestos de contrariedad tras ser cambiado ante Las Palmas, e Iván Sánchez, autor de un gran partido saliendo como suplente en la segunda parte tras muchas jornadas de ostracismo. «Es verdad que el gesto que hace Selim no es el correcto, pero seguramente lo hizo más por él mismo que por el cambio. Cada uno lo lleva de una manera diferente, aunque no debe hacerlo. Durante la semana ha trabajado bien y ha limpiado cabeza, así que no hay ningún problema. En cuanto a Iván, no lo considero más importante porque juegue o no juegue. Iván es muy importante en este equipo, salga media hora, quince minutos o dispute el partido entero. El otro día hizo un encuentro extraordinario. Es un jugador que tiene un nivel muy alto al que utilizaremos en los momentos que veamos. Puede salir como titular o unos minutos, como cualquier otro, pero es importante».