El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kole trata de zafarse de la marca de Julien Ponceau (con peto amarillo) durante el partido de entrenamiento entre titulares y suplentes disputado este miércoles en los Campos Anexos Carlos Espeso
Real Valladolid

Almada prueba con Koke Iglesias como lateral derecho titular

El futbolista vallisoletano gana enteros para suplir al sancionado Alejo ante el Sporting, según lo ensayado por el técnico blanquivioleta

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:03

Comenta

Lateral derecho vallisoletano por lateral derecho vallisoletano. Jorge 'Koke' Iglesias gana enteros como principal candidato a suplir al sancionado Iván Alejo ante el Real Sporting ... de Gijón el próximo domingo (José Zorrilla, 16:15 horas) y adelanta en la carrera a Álvaro Pérez 'Trilli'. La sesión matinal de este miércoles dejó la gran novedad de ver a Koke en el 'equipo de los titulares', en una prueba a campo completo de once contra once con continuas correcciones de Guillermo Almada para ajustar líneas y conceptos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  2. 2 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  3. 3

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  4. 4 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  5. 5

    Urbanismo da vía libre a una zona para hasta 70 chalés pareados junto a la factoría de Renault
  6. 6

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid
  7. 7 Reabierta por completo la vía de alta velocidad entre Madrid y Valladolid tras cinco horas cortada
  8. 8

    Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol
  9. 9

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  10. 10

    Triplica la tasa de alcohol y se estampa contra el nuevo quitamiedos de Arco de Ladrillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Almada prueba con Koke Iglesias como lateral derecho titular

Almada prueba con Koke Iglesias como lateral derecho titular