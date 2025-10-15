Almada prueba con Koke Iglesias como lateral derecho titular

Lateral derecho vallisoletano por lateral derecho vallisoletano. Jorge 'Koke' Iglesias gana enteros como principal candidato a suplir al sancionado Iván Alejo ante el Real Sporting ... de Gijón el próximo domingo (José Zorrilla, 16:15 horas) y adelanta en la carrera a Álvaro Pérez 'Trilli'. La sesión matinal de este miércoles dejó la gran novedad de ver a Koke en el 'equipo de los titulares', en una prueba a campo completo de once contra once con continuas correcciones de Guillermo Almada para ajustar líneas y conceptos.

El once con vistas a una posible titularidad armado por el técnico uruguayo incluyó a Guilherme Fernandes en la portería y a Koke formando como lateral derecho junto a los centrales Pablo Tomeo y David Torres. Guille Bueno ocupó el lateral izquierdo (Iván Garriel, titular en los dos últimos partidos en esta banda izquierda, se mantuvo en la enfermería por un golpe en la rodilla y no participó en la sesión colectiva). Stanko Juric y Víctor Meseguer, la habitual pareja de mediocentros, siguieron en la medular, con Peter Federico partiendo desde la banda derecha del ataque y Stipe Biuk por el flanco izquierdo. Iván San José 'Chuki' recuperó la posición de enganche (Sergi Canós no trabajó con el grupo por una sobrecarga muscular) y Juammi Latasa ejerció en su habitual posición de 'nueve'.

Enfrente, Guillermo Almada opuso un once suplente con Álvaro Aceves en la portería y una línea defensiva de cuatro formada por Trilli, José Luis Aranda, Mohamed Jaouab y Hugo San. Ibrahim Alani y Mathis Lachuer aparecieron en el doble pivote, con Xavi Moreno por la banda derecha, Julien Ponceau moviéndose entre la izquierda y el centro, y una doble punta ofensiva conformada por el delantero juvenil Mario Domínguez (que viene de debutar con el Promesas) y Marcos André. El central Javi Sánchez y los delanteros Jorge Delgado y Adrián Arnuncio 'Arnu' no participaron en esta prueba Tampoco lo hicieron Iván Alejo (que no podrá jugar ante el Sporting por acumulación de tarjetas amarillas), Mario Maroto (incorporado ya al trabajo colectivo en gran parte de la sesión tras superar una lesión que le ha mantenido apartado de las últimas convocatorias) ni Amath Ndiaye (que saltó a los Anexos para hacer carrera continua con una máscara protectora en la que se podían leer sus iniciales y el número de su dorsal tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido por una triple fractura en la cara).

Ampliar Amath Ndiaye, en plena carrera este miércoles en los Anexos. Carlos Espeso

Las opciones del vallisoletano Koke Iglesias (20 años) como lateral derecho ante el Sporting parecen aumentar por varios factores. Por un lado, Trilli no ha logrado disputar la titularidad a Iván Alejo y los 97 minutos que acumuló en las siete primeras jornadas obedecieron más a la necesidad de dar un mínimo descanso a Alejo en el tramo final de los partidos que a una necesidad real de contar con él. De hecho, Iván Alejo ha disputado en su totalidad los partidos de la octava y novena jornada ante CD Mirandés y Burgos CF, encuentros en los que Trilli no ha llegado a saltar desde el banquillo. Koke, además, llega con carga competitiva en las piernas, ya que no viajó a Burgos y formó parte de la alineación titular de Javier Baraja en el partido del Real Valladolid Promesas frente al CD Lealtad el pasado domingo en los Anexos, con goleada blanquivioleta (4-1). Los condicionantes del partido ante el Burgos CF hacían prever que Alejo podría recibir una quinta amonestación y así sucedió en un choque en el que el árbitro tiró de tarjetero de manera continua. Si Almada confirma a Koke como lateral derecho titular ante el Sporting, el vallisoletano llegará con cierto ritmo competitivo.

El bagaje de Álvaro Pérez Trilli (22 años) antes de recalar este año en el Real Valladolid (cuenta con contrato en Zorrilla hasta 2027) se había ceñido a la Primera RFEF, tanto con el Deportivo de La Coruña como en el Barcelona Atlètic. Este curso, por tanto, ha dado el salto a categoría profesional, con las consiguientes dificultades de adaptación. Por su parte, el canterano Koke Iglesias debutó testimonialmente en Segunda División en la campaña 2023-2024 de la mano de Paulo Pezzolano, en los últimos minutos del partido de la trigésima octava jornada disputado en Anduva ante el Mirandés (victoria del Real Valladolid por 0-1). En Segunda RFEF ha jugado 81 choques con el Promesas, incluidos dos encuentros de la promoción de ascenso ante el Atlético Sanluqueño en mayo de 2023. Koke ha entrado en ocho de las nueve convocatorias de Guillermo Almada este curso, aunque no ha llegado a jugar en Liga con el técnico uruguayo.

Koke permaneció muy concentrado durante la prueba táctica de este miércoles en los ensayos con el once titular. El lateral recibió las constantes indicaciones del central Pablo Tomeo y se coordinó bien con el resto de la línea. De momento, el vallisoletano aparece como la primera opción de Almada para suplir a Iván Alejo frente al Sporting de Gijón, a expensas de lo que el entrenador ensaye en próximas sesiones, ya a puerta cerrada, y acabe decidiendo antes del partido.