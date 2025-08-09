El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Almada y Ramis se saludan antes del encuentro. Tomás Alonso

Almada: «El carácter es importante en el fútbol, y hoy lo tuvimos»

El técnico se reafirma en corregir errores y habla de modificar piezas para el primer once en el debut en liga

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 14:50

Al técnico, como al aficionado que presenció el amistoso, le cambió la cara al término del partido tras lo visto en la primera parte. También ... varió el análisis, con dos partes bien diferenciadas. «El primer tiempo estuvimos mal, no jugamos bien y ellos hicieron méritos, y el segundo sí me gustó más, con carácter y una búsqueda permanente. En el primer tiempo nos equivocamos mucho y ellos lo aprovecharon bien, así que es lógico que en esta etapa surjan ciertas situaciones y lleguen errores para seguir mejorando. Pero el carácter es parte importante en el fútbol y hoy lo tuvimos», señaló, incidiendo en los muchos errores que cometió su equipo en el primer tiempo. «Cometimos muchas pérdidas, muchas imprecisiones en el manejo y eso siempre te hace perder la iniciativa y la confianza. Dimos algunas facilidades y debemos seguir mejorando».

