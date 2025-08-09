Almada: «El carácter es importante en el fútbol, y hoy lo tuvimos»

Al técnico, como al aficionado que presenció el amistoso, le cambió la cara al término del partido tras lo visto en la primera parte. También ... varió el análisis, con dos partes bien diferenciadas. «El primer tiempo estuvimos mal, no jugamos bien y ellos hicieron méritos, y el segundo sí me gustó más, con carácter y una búsqueda permanente. En el primer tiempo nos equivocamos mucho y ellos lo aprovecharon bien, así que es lógico que en esta etapa surjan ciertas situaciones y lleguen errores para seguir mejorando. Pero el carácter es parte importante en el fútbol y hoy lo tuvimos», señaló, incidiendo en los muchos errores que cometió su equipo en el primer tiempo. «Cometimos muchas pérdidas, muchas imprecisiones en el manejo y eso siempre te hace perder la iniciativa y la confianza. Dimos algunas facilidades y debemos seguir mejorando».

Sobre el once que tiene en la cabeza para el estreno en liga, el técnico uruguayo aseguró que el partido en Burgos le hará replantearse algunas cosas. «Seguramente vamos a analizar bien y pondremos mejores que los que están. Analizaremos detenidamente para poner el mejor once en la cancha, porque es importante empezar ganando», comentó, explicando los dos sistemas que utilizó en El Plantío. «Los sistemas son todos móviles, si el lateral derecho se proyecta y es más ofensivo, ya no es más lateral derecho. Buscamos libertad y que ellos tengan esa lectura de juego de acuerdo a lo que precise el plantel rival. Trabajamos distintas variantes», añadió al término del encuentro, apuntando que él sí entiende «perfectamente» las normas que impone LaLiga con el límite salarial, e incidiendo en la ida de que él no vino a Valladolid por su oferta económica. «Ya dije que no vine por dinero, si hubiera sido así me hubiera quedado en México».

Almada, quien admitió que el club sigue «buscando algún jugador» que refuerce la plantilla, se reafirma también en que el Real Valladolid es candidato a todo esta temporada. «Tenemos que apuntar a lo máximo, y si somos o no candidatos al ascenso tenemos que demostrarlo dentro de la cancha. No recuerdo en mi carrera deportiva, como futbolista o como entrenador, haber ganado nunca con palabras», concluyó.

