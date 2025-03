La visita de Ronaldo hace unos días al estadio y el saludo a la plantilla -humilde y noble gesto que demuestra la total implicación ... del amado líder en el proyecto- ha provocado un nuevo episodio de vergüenza ajena. Tras pasar por el vestuario, en la cuenta de Twitter del club se publicó el siguiente mensaje: «¡Gracias Presidente por acompañar hoy al equipo antes del partido de Valencia! Ronaldo ha transmitido a los jugadores y al cuerpo técnico el apoyo de todo el Club y la exigencia de competir cada partido dando lo máximo de cada uno. ¡Preparados para mañana!». Podría decir muchas cosas, ninguna buena, pero me limitaré a decir que antes de la visita y de transmitir esa exigencia el Pucela estaba a ocho puntos de la salvación y ahora está a once.

El Real Valladolid, dentro de su espiral autodestructiva y su afán por pulverizar todos los récords negativos del club, ha encontrado otro método más para cabrear al personal de manera completamente innecesaria. El tuit mencionado anteriormente, los vídeos de Anuar y Álvaro Rubio en la previa del partido ante Las Palmas, el mensaje en redes sociales del jugador ceutí tras ese mismo partido, la carta que el nuevo director general envió por mail a los abonados… todo ha necesitado muy poco tiempo para envejecer horriblemente mal, pero todo sigue como si no pasara nada. Ya está bien, ¿no?

Basta ya de intentar engañar a la gente con discursos vacíos, sin alma y sin un ápice de realidad. Basta de mensajes prefabricados que parecen escritos por estudiantes de primer año de guión de cine de serie B. Basta de propaganda absurda que no sirve para nada más que seguir aumentando la tensión, la impotencia y la crispación. Basta de provocaciones disfrazadas de palabras sin contenido. Ni somos imbéciles ni queremos que nos tomen como tales. La falta de respeto al aficionado es casi tan descarada como la forma en la que Cenk ¿defendió? a Umar Sadiq en el segundo gol del Valencia.

Repito cada semana que este es el peor Real Valladolid de la historia en Primera porque me parece una broma que no se le dé la importancia que tiene. El problema es que a nivel de dirección y gestión, y por la sensación de abandono y maltrato, es uno de los peores de los casi cien años que tiene el club. Y todavía quedan once jornadas. ¡Gracias, presidente!