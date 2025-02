La afición del Pucela lo ve claro: «Que Ronaldo venda el club y se olvide de Valladolid»

«Esto va en picado, da mucha pena y no parece que tenga solución», explica Miguel Ángel Galindo sobre la actual situación que vive el ... Real Valladolid. Considera que es muy triste que, como decía Clemente, en un momento tan bueno en cuanto a masa social, cuando «está el estadio siempre lleno y se agotan las entradas en minutos para los desplazamientos, el equipo no responda y siga cayendo». Y es que ser del Pucela y subir cada domingo a Zorrilla es muy bonito. Si no que se lo digan a Teógeno Luengo, el vecino de la Mudarra de más de 80 años que lleva siguiendo al club desde hace más de medio siglo -es el socio número 144- y que este año tuvo que remover cielo y tierra para llegar poder llegar a su asiento blanquivioleta.

Sin embargo, ser del Real Valladolid no es fácil. Un club histórico (décimo tercero en la clasificación histórica) que en los últimos años ha acogido el apodo de equipo ascensor -aquel que se mueve entre primera y segunda división sin hacer carrera en ninguna-. Este año todo apunta a que el club volverá a 'demostrar' que ese apodo le va como anillo al dedo: colista, dieciséis goles a favor, 59 en contra y solo cuatro victorias en 25 partidos.

Helena Hurtado ve un futuro en Segunda, sobre todo por «la actitud de los jugadores, que se merecen bajar» y aunque no crea que se de un descenso a Primera Rfef o incluso la desaparición del club, considera que «Ronaldo se lo tendría merecido». Todo por una sucesión de trabajo «ineficiente» que encabeza la dirección deportiva, «es un cúmulo de todo».

La misma sensación tiene Sergio Pérez, quien coincide con Helena en que es una «malísima situación» que no había visto nunca. «Quedan trece jornadas donde yo creo que no se va a solucionar nada, no sé si lograremos sacar algún punto porque los jugadores no hacen por ello, no los veo con actitud en el campo, no compiten, salen a pasar el rato y así lo que veo es que nos esperan muchos años en Segunda». Una situación que achaca completamente a la falta de compromiso: «Calidad no creo que les falte, son jugadores profesionales, se han hecho refuerzos, pero ¿de qué sirve fichar? El entrenador tendrá su culpa y la dirección deportiva también, pero es el jugador el que tiene que demostrar en el campo». La solución para Sergio pasaría quizá por una venta del club, «no sé si es lo que se debe hacer, pero seguro que ayudaría».

«Un momento histórico, pero para mal», relata Jesús Alberto Rodríguez. Como abonado desde hace 20 años, considera que es muy «triste» que lo único que puede ver el aficionado es que «vamos a la deriva, tanto deportivamente como institucionalmente, esto es un bucle donde los descensos nos pueden llevar a la desaparición».

El realismo gana al optimismo en el caso de Jesús, quien considera que el futuro próximo del Real Valladolid está en Segunda y que desde las oficinas se debería empezar a «planificar la plantilla, ya que tenemos presupuesto suficiente y sobre todo un buen margen salarial para hacer una buena plantilla y volver a primera».

Un regreso a primera división en un partido contra el Villareal B de película que pronto se convirtió en pesadilla. La venta de algunos jugadores clave fueron el comienzo a esa inestabilidad del equipo durante estos cinco meses. Un baile constante de entrenadores y una dirección deportiva que parece insuficiente y que, a la vista de los resultados, no logró confeccionar la plantilla adecuada para la máxima categoría del fútbol español.

Jesús explica que ya se imaginaba esta situación. «El día del ascenso la sensación de todos era que íbamos a volver a bajar, porque al final tenemos un director deportivo que es un hombre de paja que ni tan siquiera decide los fichajes, y que encima lo poco que se ficha es un señor del Real Madrid por cinco millones de euros que todavía no ha marcado gol en liga; al final todo eso lastra al equipo. Que de los veinticinco jugadores que hay en plantilla se podrían considerar de primera división como mucho cinco».

«Hay que dar un cambio a esto de arriba a abajo, cortar cabezas y volver a empezar» Miguel Ángel Galindo

José Pastor tiene claro el culpable: «La dirección deportiva». Y es que a pesar de haber sido el primer club en subir a primera división «tenemos peor equipo que en agosto, con lo cual el porvenir es negro. Cuarenta años de socio y esto es impresentable, no sé qué está haciendo este presidente».

Ante la iniciativa de Fondo Norte de dejar el estadio vacío durante la primera mitad en la próxima jornada contra Las Palmas, considera que «algo hay que hacer, no se puede consentir la dejadez de este hombre, que venda y recupere su dinero y que se olvide de Valladolid cuanto más pronto mejor». José salva a los entrenadores, especialmente a Diego Cocca, aunque guarda diferente opinión de Paulo Pezzolano, quien ascendió de «chiripa», pero admite que es difícil hacer un buen trabajo cuando «el equipo cada vez es peor».

Unas iniciativas que también ve con buenos ojos Helena Hurtado, y es que en las últimas horas la Federación de Peñas del club se ha movido en redes sociales para pedir que los jugadores abonen el precio de las entradas de los seiscientos aficionados que acompañaron al equipo a Bilbao y que tuvieron que vivir en primera persona la humillante derrota por 7-1. Una petición que Helena ve «estupenda» porque se trata de gente «que se gasta el dinero en viajar, en seguir al equipo porque sienten los colores y luego los jugadores no hacen su trabajo». Helena considera que los aficionados «no se merecen vivir algo así. Especialmente el hecho de tener un presidente tan poco implicado y unos jugadores que siguen la misma línea».

Miguel Ángel Galindo lo que ve es que el equipo está abandonado, «se puede bajar y volver a subir como el año pasado, pero es que no parece que haya directivos que quieran estar en el equipo».

Además de los errores desde la dirección deportiva a la hora de planificar la plantilla, Miguel echa en falta una mayor formación con los equipos juveniles. «Al final la mayoría de los jugadores son cedidos y no van a estar aquí el año que viene, ¿qué vinculación les vas a pedir con el club? Vienen a estar un año y llevarse el sueldo, pero bueno, esto no tiene ya solución, aguantar con Álvaro Rubio hasta el final porque tampoco vas a malgastar más dinero». ¿La solución? Miguel la ve en «la venta del club porque ¿qué ha hecho Ronaldo? Nada. Hay que dar un cambio a esto de arriba abajo, cortar cabezas y volver a empezar.

«Ronaldo me encanta como jugador, pero me imagino cómo es como persona y no creo que haga lo máximo que debe hacer un presidente» Ricardo Sindoni

Ricardo Sindoni, estudiante de erasmus italiano, confiesa conocer al Real Valladolid principalmente por los videojuegos, aunque como aficionado al fútbol sí se ha acercado a Zorrilla a ver un partido. Y la casualidad hizo que presenciara la victoria del Pucela frente al Valencia, cuando el equipo, que jugó con un jugador menos, dio una buena imagen.

Respecto a Ronaldo, se declara fan, pero como jugador, especialmente durante su estapa en el AC Milan. «A mí me encanta, pero me imagino cómo es como persona y no creo que haga lo máximo que debe hacer un presidente».

Como aficionado al fútbol «no ve buen futuro al equipo», y considera que el año que viene el Pucela recorrerá los campos de segunda división. Aunque no cree que exista un solo culpable de la situación, «esto puede ser culpa de la directiva, pero los entrenadores y los jugadores también deberían dar más de lo que dan».

El centenario del club

Volver a caer a Segunda División preocupa, pero ya casi se da por asumido. En el horizonte el 2028, año en el que el club cumple cien años. Y ahí es donde la gente encuentra su mayor preocupación. Si el equipo estará en primera, en segunda o fuera del fútbol profesional.

José Pastor, como abonado desde hace casi medio siglo, ha visto muchos descensos del Real Valladolid, pero este le preocupa especialmente. «No es que bajemos este año, que eso está claro, lo que me da miedo es que el año que viene puedan volver a bajar porque esto va a quedarse como un solar». Incluso ve «la posibilidad» de que el equipo desaparezca del fútbol profesional. Y con ello poder no llegar a celebrar el centenario del club, «si desaparece a ver que celebremos y si seguimos vivos a ver en que categoría estamos».

Jesús Alberto Rodríguez cree que el centenario que va a depender de cuando se venda el club. «Si lo venden ya aún tenemos tres años para revertir la situación; si no podemos ser como otros equipos históricos que han bajado al fútbol no profesional. Al final aquí hay 24.000 socios que pagan año tras año y te estas jugando todo eso, porque es lo que vas a perder.