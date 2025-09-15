Tosta de plátano, arándanos y tahini
Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:25
Ingredientes:
-
Tahini.
-
1 plátano.
-
12 arándanos.
-
Semillas de sésamo.
-
2 rebanadas de pan.
Paso a paso:
-
1
Sobre la hogaza de pan a rebanadas untar el tahini.
-
2
Disponer encima el plátano a rodajas y los arándanos.
-
3
En una sartén sin aceite a fuego fuerte, tostar el sésamo unos 5 minutos, hasta que quede dorado.
-
4
Espolvorear la tosta con este sésamo tostado.
