Sopa fría de melón
Sábado, 16 de agosto 2025, 00:26
Ingredientes:
-
1
50 g de mini taquitos de jamón.
-
2
1 melón piel de sapo.
-
3
5 rebanadas de pan blanco sin corteza.
-
4
1 ramito de hierbabuena.
-
5
Limón exprimido en bote.
-
6
Agua mineral.
-
7
Aceite, sal y pimienta blanca.
Paso a paso:
-
Prepara unos cubitos rellenando una cubitera con la mitad de limón exprimido y la otra mitad de agua. Añade hierbabuena cortada finamente y ponlos en el congelador.
-
Forma 8 esferas de melón con una cuchara para hacer bolas y reserva.
-
Corta el melón a tacos.
-
En una batidora, bate el melón a tacos, el pan blanco y 1 cucharada de aceite.
-
Sal, añade una pizca de pimienta blanca e incorpora agua mineral al gusto hasta que alcance la textura deseada.
-
Sirve acompañado de 2 cubitos de hielo por bol, las bolas de melón y los taquitos de jamón crudos o tostados.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.