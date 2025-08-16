El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sopa fría de melón.

Sopa fría de melón

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:26

Ingredientes:

  1. 1

    50 g de mini taquitos de jamón.

  2. 2

    1 melón piel de sapo.

  3. 3

    5 rebanadas de pan blanco sin corteza.

  4. 4

    1 ramito de hierbabuena.

  5. 5

    Limón exprimido en bote.

  6. 6

    Agua mineral.

  7. 7

    Aceite, sal y pimienta blanca.

Paso a paso:

  • Prepara unos cubitos rellenando una cubitera con la mitad de limón exprimido y la otra mitad de agua. Añade hierbabuena cortada finamente y ponlos en el congelador.

  • Forma 8 esferas de melón con una cuchara para hacer bolas y reserva.

  • Corta el melón a tacos.

  • En una batidora, bate el melón a tacos, el pan blanco y 1 cucharada de aceite.

  • Sal, añade una pizca de pimienta blanca e incorpora agua mineral al gusto hasta que alcance la textura deseada.

  • Sirve acompañado de 2 cubitos de hielo por bol, las bolas de melón y los taquitos de jamón crudos o tostados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sofocan un incendio a un kilómetro del centro comercial Río Shopping
  2. 2

    Herido grave un ganadero durante el encierro de Tudela de Duero
  3. 3 Los vecinos de Palacios del Sil contra Feijóo y Mañueco: «Valientes, id ahora a la Valduerna»
  4. 4

    Muere el conductor de un camión en un accidente de cinco vehículos en la A-601
  5. 5

    Corneada una mujer en la zona pélvica durante la primera capea de Peñafiel
  6. 6 El Payo y Cerezal de Puertas evacuados por los incendios de Salamanca
  7. 7 Listado completo de los incendios activos en Castilla y León
  8. 8 «Le quiero decir a Suárez-Quiñones que le haga buen provecho la comida mientras otros se jugaban la vida»
  9. 9

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  10. 10

    El incendio de Molezuelas se perfila como el más devastador desde que España tiene registros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sopa fría de melón

Sopa fría de melón