Porridge de avena con cacao
Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:25
Ingredientes:
2 cucharadas de cacao puro.
3 tazas de leche o bebida vegetal.
1 cucharada de miel.
1 taza y media de copos de avena.
Almendra laminada.
Coco.
Paso a paso:
En una cazuela poner todos los ingredientes: la leche o bebida vegetal, la miel, el cacao puro y los copos de avena.
Calentar todo hasta que se reduzca el líquido.
Servir con almendra laminada, coco y un poco de cacao en polvo.
