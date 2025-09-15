El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Porridge de avena con cacao.
Más recetas

Porridge de avena con cacao

Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:25

Ingredientes:

  1. 1

    2 cucharadas de cacao puro.

  2. 2

    3 tazas de leche o bebida vegetal.

  3. 3

    1 cucharada de miel.

  4. 4

    1 taza y media de copos de avena.

  5. 5

    Almendra laminada.

  6. 6

    Coco.

Paso a paso:

  • En una cazuela poner todos los ingredientes: la leche o bebida vegetal, la miel, el cacao puro y los copos de avena.

  • Calentar todo hasta que se reduzca el líquido.

  • Servir con almendra laminada, coco y un poco de cacao en polvo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  3. 3

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  4. 4 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  5. 5

    Con esclerosis y discapacidad del 70%, su esposa enferma y sin plaza en la residencia de su localidad
  6. 6 Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia
  7. 7

    Un pueblo de Segovia afronta una crisis de agua por contaminación de uranio en sus urbanizaciones
  8. 8 La firma navarra de calzado que aterriza en el centro comercial Vallsur
  9. 9

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  10. 10

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Porridge de avena con cacao

Porridge de avena con cacao