El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Poké de palitos de surimi.
Más recetas

Poké de palitos de surimi

Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:25

Ingredientes:

  • 1 vasito de arroz cocido basmati.

  • 3 palitos de surimi.

  • Zanahoria rallada.

  • Guisantes congelados.

  • Dados de pavo.

  • 1 huevo cocido.

  • Salsa de soja.

  • Aceite y sal.

  • Mayonesa.

Paso a paso:

  1. 1

    Cocina los guisantes en agua con sal hasta que estén tiernos.

  2. 2

    Corta los palitos de surimi en rodajas.

  3. 3

    Prepara el aliño mezclando la salsa de soja con el aceite.

  4. 4

    Monta el poké en boles, colocando los guisantes, las rodajas de surimi y el resto de los ingredientes.

  5. 5

    Aliña con la mezcla de soja y aceite, y añade un toque final de mayonesa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  3. 3

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  4. 4 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  5. 5

    Con esclerosis y discapacidad del 70%, su esposa enferma y sin plaza en la residencia de su localidad
  6. 6 Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia
  7. 7

    Un pueblo de Segovia afronta una crisis de agua por contaminación de uranio en sus urbanizaciones
  8. 8 La firma navarra de calzado que aterriza en el centro comercial Vallsur
  9. 9

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  10. 10

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Poké de palitos de surimi

Poké de palitos de surimi