Poké de palitos de surimi
Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:25
Ingredientes:
-
1 vasito de arroz cocido basmati.
-
3 palitos de surimi.
-
Zanahoria rallada.
-
Guisantes congelados.
-
Dados de pavo.
-
1 huevo cocido.
-
Salsa de soja.
-
Aceite y sal.
-
Mayonesa.
Paso a paso:
-
1
Cocina los guisantes en agua con sal hasta que estén tiernos.
-
2
Corta los palitos de surimi en rodajas.
-
3
Prepara el aliño mezclando la salsa de soja con el aceite.
-
4
Monta el poké en boles, colocando los guisantes, las rodajas de surimi y el resto de los ingredientes.
-
5
Aliña con la mezcla de soja y aceite, y añade un toque final de mayonesa.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.