Marugán honra a la Virgen de la Salud

La localidad de Marugán abre desde mañana la campaña de fiestas de verano en la provincia de Segovia, y lo hace honrando a la Virgen de la Salud, con las festividades patronales que comienzan con la talla como protagonista, pues la primera actividad de la programación será la Santa Misa, el repique de campanas, la ofrenda floral a la Virgen de la Salud y la novena.

Se trata, en palabras de su alcalde, Miguel Ángel Monterrubio, de unas fiestas muy esperadas, que «la gente coge con muchas ganas», a pesar de que los más jóvenes suelen estar inmersos en época de exámenes, a pesar de lo cual suelen hacer un pequeño esfuerzo para disfrutar de algunos momentos de las fiestas.

Lo hacen de forma especial de las charangas, y en particular de la del sábado, que comienza su recorrido por los bares a las 14:30 horas, llenando las calles de fiesta, música y baile, convirtiéndolo en «un momento muy alegre de las fiestas», destaca el regidor municipal, que hace hincapié en que en los últimos años los jóvenes deciden vivir la fiesta más de día que de noche, al igual que está ocurriendo en otros muchos municipios, y que se está generalizando.

Ello no quita que uno de los momentos que más cantidad de público reúne sea la verbena que se celebra durante el sábado por la noche, que en esta ocasión contará con la Orquesta Nebraska para animar la velada hasta la madrugada.

En estas fiestas se cuenta con una importante colaboración vecinal, de la mano de peñas, asociaciones, negocios y particulares. A lo largo del programa se pueden encontrar citas en las que estos vecinos ofrecen distintas viandas al resto de los habitantes y visitantes de Marugán. Empanada, limonada, churros, jamón, tortillas, limonada o sopas de ajo son algunos de los manjares que se podrán degustar, gracias a la generosidad de las agrupaciones y entidades del municipio. Todo ello sin olvidarse de otras citas gastronómicas de nivel, como la caldereta de fin de fiestas, que se servirá durante la tarde noche del martes, para terminar estos días con un buen sabor de boca.

Ampliar Un momento del pregón de fiestas el año pasado

También las peñas tienen un papel protagonista durante estos días, ya desde el inicio. Mañana por la noche, tras los actos en honor a la Virgen, llegará el momento de la apertura de las fiestas con el pregón, que este año correrá a cargo de la peña The Mamas and the Papas, que a buen seguro animarán este inicio de fiestas.

El alcalde muestra su alegría porque se está consiguiendo que los vecinos participen de forma activa en las actividades festivas, consiguiendo hacer la fiesta más atractiva, pero también por su participación y colaboración a lo largo de todo el año, pues gracias a las asociaciones se llena de actividad prácticamente todas las semanas del calendario, «lo cual es muy atractivo», asegura, destacando que cuentan incluso con un equipo de ajedrez y este mismo mes de junio Marugán albergará un torneo. «Estamos muy animados últimamente», asegura Monterrubio.

Actividades

Dentro de la programación, como suele ser habitual, se incluyen actividades para todos los públicos, entre las que no faltan la música para las noches, los actos en honor a la Virgen de la Salud, o las iniciativas dedicadas a los más pequeños, como hinchables y distintas atracciones que salpican el programa festivo.

Una de las novedades será el paseo a caballo que se desarrollará durante la tarde del sábado y que recorrerá el entorno del arroyo Santa Cecilia. «Se va a aprovechar esas horas, que lo normal es que sean calurosas, y esa zona del arroyo está en sombra, y esperamos que se pueda estar muy a gusto allí dando un paseo a caballo», detalla Monterrubio, que anima a vecinos y visitantes a disfrutar de las fiestas de forma moderada, realizando también un llamamiento a la convivencia y al buen ambiente, juntos y en armonía, dejando los problemas aparcados por unos días.

PROGRAMA

Viernes 6

-20:00 h. Santa Misa, repique de campanas, ofrenda floral a la Virgen de la salud y novena

-21:30 h. Pregón a cargo de la peña The Mamas and The Papas, y, a continuación, picoteo acompañado por la charanga Jarra y Pedal, y sangría ofrecida por la Asociación Cultural de Marugán en la plaza de la iglesia

-00:00 h. Macrodiscomóvil Tokio en calle Villacastín

Sábado 7

-12:00 h. Encierros infantiles en la plaza de Los Novillos

-14:30 h. Recorrido por los bares con la charanga jaleo

-17:00 h.Paseo a caballo en el entorno del arroyo Santa Cecilia de la mano de Horses del Val. Inicio en el lago de Marugán

-20:00 h. Novena

-21:00 Actuación de Los Moscones en el Centro Comercial con empanada y limonada ofrecidas por Asociación Pinar Jardín y Bar Oba Oba

-00:00 h. Orquesta Nebraska en calle Villacastín

Domingo 8

-6:00 h. Enramada a la Virgen de la salud

-9:00 h. Invitación a churros en Casa Fortuna

-12:30 h. Pasacalles con El Pajar de la Abuela

-13:00 h. Santa Misa y procesión

-17:30 h. Hinchables (castillo, tobogán y bola de demolición) en el polideportivo municipal

-20:00 h. Novena y procesión

-22:00 h. Invitación a dos jamones y, a continuación, Dj en La Huerta del Agüelo.

Lunes 9 de junio

-12:00 h. Pasacalles con dulzaineros de Marugán

-12:30 h. Santa misa y procesión y, a continuación, degustación de tortillas organizada por las mujeres de 'El Tesorillo', con limonada ofrecida por Casa Fortuna en la plaza de la Iglesia

-17:30 h. Futbolín Humano y rocódromo en el polideportivo municipal

-19:00 h. Novena y procesión

-21:00 h. Sopas de ajo ofrecidas por la Asociación Cultural de Marugán en el polideportivo municipal

Martes 10 de junio

-12:30 h. Santa Misa y procesión

-19:00 h. Salve a la Virgen

-20:30 h. Caldereta de fin de fiestas elaborada por las mujeres de Marugán, en el polideportivo municipal.