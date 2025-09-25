La magia toma las calles de Cuéllar en San Miguel

Mónica Rico Cuéllar Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:47 Compartir

Con distintos formatos, actuaciones y fechas, el festival 'La Villa Encantada', continúa fiel a su cita en Cuéllar y en este año 2025 llega para acompañar a los vecinos en su fiesta de San Miguel, con cinco espectáculos que se desarrollarán durante las tardes del viernes y el sábado.

El festival ha ido evolucionando en los últimos años, y aunque comenzó como una cita dedicada íntegramente a la magia en sus distintos formatos, abriéndose incluso al mentalismo, se ha ido enriqueciendo de otras artes escénicas, completando un cartel que en esta ocasión, en la que cumple su novena edición, contará también con espectáculos de acrobacia, malabares, humor y circo, entre otras especialidades.

El pistoletazo de salida de este festival comenzará el viernes a las 18:00 horas con la actuación de magia de calle y humor de Héctor Sansegundo, segoviano que también se encarga de la coordinación de este festival, que está organizado por el Ayuntamiento y el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Villa de Cuéllar.

Sansegundo regresa a actuar en el festival al que tiene «un cariño especial» y sobre el cual apuntó que «siempre será mi pequeñín», de entre los casi 30 festivales que organiza en Europa. También es co-fundador de la Asociación de Magos de Segovia, y pionero de este arte en la ciudad, pertenece a la Asociación de Magos profesionales de España, dirige la escuela de magia de Segovia y es tribunal en la carrera de magia en la Universidad María Cristina de El Escorial.

Tras varios años sin actuar en la villa, Sansegundo regresará con su personaje, disparatado, cómico y alocado, y sus claves, la improvisación, el humor, la innovación y la magia. Una magia muy variada, en la que puede utilizar desde grandes aparatos, magia con animales, hasta mentalismo o magia infantil, adaptándose al público y a cada momento. Ha llevado su mezcla de humor y magia hasta algunos de los mejores festivales internacionales, además de teatros y salas en distintos países e incluso para empresas e instituciones de reconocimiento internacional.

También ha creado efectos de magia para otros ilusionistas como El Mago Pop o Jorge Blass y ha sorprendido a miles de espectadores en multitud de eventos diferentes y ahora acercará a Cuéllar su espectáculo, pensado para que toda la familia pase un rato inolvidable, con magia participativa y muchas risas.

Acrobacias

El espectáculo de Sansegundo será en la plaza de la Huerta Herrera, lugar donde seguidamente llegarán las acrobacias de la compañía Chiminigagua, un grupo de teatro colombiano reconocido de forma internacional por sus espectáculos de acrobacia teatral y circense. Sus acrobacias y equilibrios se combinan con una mezcla de la danza, música y folclore colombiano, presentando también su original técnica de zancos en patines.

La compañía presenta un lenguaje teatral propio, basado en la memoria, la política, la alegría, el ritmo, la fuerza y la energía, en un espectáculo que combina acrobacia, magia teatral y circense, con música, zancos y la representación de la alegría, con el que han recorrido buena parte del mundo, con unos montajes en los que también acercan al público el folclore y la cultura colombiana, a través de coloridos vestuarios y maquillajes. Además cuentan con una Fundación en la que ayudan a los más jóvenes de su comarca a formarse para tener un futuro mejor.

El último espectáculo de la jornada es a su vez el único de pago de todo el festival. Se trata de la actuación del monologuista Sergio Encinas, un cómico vallisoletano que con 15 años se subió a los escenarios para hacer reír y no ha vuelto a bajar desde entonces. Su actuación será a las 21:30 horas en la iglesia de San Francisco y el precio de la entrada es de cinco euros.

El cómico ganó varios concursos de monólogos a nivel nacional durante sus primeros años, consiguiendo hacerse un hueco en el circuito nacional de la comedia, donde ha realizado más de 1.600 actuaciones. Siempre le ha gustado interpretar sus monólogos de una manera directa y sencilla, para que su humor pueda llegar a espectadores de todas las edades y lugares. A ello se suma su toque personal y característico y su expresión corporal, lo que también le ha llevado a tener más de ocho millones de seguidores en sus redes sociales, llegando a espectadores de todo el mundo.

El festival continuará durante la tarde del sábado 27 de septiembre, con dos nuevos espectáculos gratuitos, en la plaza de la Huerta Herrera. El primero de ellos será a las 18:00 horas de la mano de Patri Zenner y su magia de fantasía infantil que presentará un espectáculo familiar y todo terreno, con asombrosos números de magia totalmente tematizada y teatralizada, atrezzo muy cuidado y un gran final, en el que levitará una niña.

El broche final de esta novena edición de 'La Villa Encantada' lo pondrá el humor, el circo y los malabares de Máximo Optimo, al que se ha denominado «un bufón del siglo XXI». En su espectáculo combina la espontaneidad de la calle con el gesto cómico del payaso, mostrando un artista tierno con un humor provocador e inteligente.

Realiza un espectáculo que convierte cualquier espacio en un auténtico circo de bolsillo efectuado con objetos cotidianos, salpicado además con números de riesgo que ponen los pelos de punta, mientras crea las situaciones más extravagantes y divertidas. El público de Cuéllar y su comarca podrá disfrutar de los mejores números y los gags más desternillantes de este artista, que hace reír a la vez que conmueve, a partir de las 19:30 horas en la plaza de la Huerta Herrera.

En caso de lluvia, los espectáculos de calle se trasladarán a la Cúpula de San Pedro, mientras que el monólogo que inicialmente está previsto en San Francisco, se desarrollará en la sala cultural Alfonsa de la Torre.