Homenaje a los pastores y devoción a la Virgen en Cervatos de la Cueza

Cervatos de la Cueza celebra la Fiesta de los Pastores, en honor a la Virgen de los Remedios. Una cita que pretende ser un homenaje al oficio de pastor y que representa la identidad de un pueblo. La alcaldesa, Inmaculada Malanda, destaca el papel que juega la Cofradía de la Virgen de los Remedios «en la cohesión social y cultural de Cervatos de la Cueza en la actualidad, especialmente en un contexto de despoblación rural. Más allá de su dimensión religiosa, la Cofradía actúa como espacio de encuentro intergeneracional, donde mayores, jóvenes y familias mantienen vivas tradiciones compartidas que fortalecen la identidad colectiva. Las celebraciones en honor a la Virgen se convierten en momentos de retorno y reencuentro para quienes viven fuera, revitalizando los lazos con el pueblo y recordando el valor de las raíces».

–¿Qué iniciativas está llevando a cabo el Ayuntamiento para apoyar y preservar estas tradiciones?

–El Ayuntamiento de Cervatos de la Cueza es consciente de la importancia de conservar y poner en valor tradiciones tan significativas como la Fiesta de los Pastores, que forman parte de la identidad y la memoria colectiva de nuestro pueblo. Para ello se están llevando a cabo diversas iniciativas: Difusión y promoción cultural, utilizando tanto medios tradicionales como digitales, para dar a conocer la riqueza de estas tradiciones dentro y fuera de Cervatos. Puesta en valor del medio ambiente y del pastoreo tradicional, vinculando la fiesta con la conciencia sobre el cuidado de la tierra y el papel histórico de los pastores en el equilibrio del entorno. Ayudamos a la Cofradía en todo lo necesario para preparar la fiesta y asegurarnos de que pueda seguir celebrándose cada año. El objetivo es claro: que las nuevas generaciones sientan orgullo y pertenencia hacia sus raíces, y que la Fiesta de los Pastores siga siendo, no solo un recuerdo del pasado, sino también un motor de cohesión y de futuro para Cervatos de la Cueza y sus pedanías.

–¿Qué recuerdos o enseñanzas personales destacaría como fundamentales para entender el espíritu de esta fiesta?

–Como alcaldesa, pero sobre todo como vecina de Cervatos, guardo en mi memoria muchos recuerdos de la Fiesta de los Pastores. Recuerdo desde joven la ilusión con la que el pueblo entero se preparaba: la novena, el rosario con la procesión y la salve a la Virgen, los trajes, los cantos y, sobre todo, la emoción de sentir que todos éramos parte de una misma familia. La enseñanza más valiosa que me ha dejado esta celebración es que la fiesta no es solo un homenaje a los pastores y a su oficio, sino también un ejemplo de comunidad, esfuerzo colectivo y respeto por nuestra tierra. Los pastores nos enseñaron a convivir con la naturaleza, a cuidarla y a valorar la vida sencilla, pero llena de dignidad. Ese es el espíritu que debemos preservar: la unión, la transmisión de la tradición de padres a hijos y el orgullo de mantener viva una herencia que nos identifica.

Símbolo de unión y devoción, por el cofrade Miguel Ángel Cortés Hoyos Desde 1849, la Cofradía de la Virgen de los Remedios ha sido un símbolo de unión y devoción entre los habitantes de Cervatos de la Cueza. Cada segundo domingo de octubre, su celebración reúne a fieles y visitantes en un acto que honra la tradición y fortalece el legado cultural y espiritual de nuestro pueblo. La Cofradía de los Pastores representa la solidaridad y el compañerismo que siempre caracterizaron la vida en el campo. Más allá de la fe, es el reflejo del apoyo mutuo entre quienes compartían largas jornadas de trabajo y soledad en los pastos. Para sus hermanos es la expresión de un modo de vida que ha marcado la historia del pueblo. Los pastores, guardianes de la tierra y el ganado, encontraron en ella un lugar para compartir devoción y pedir bendiciones para su labor. En esta celebración, no solo se rinde homenaje a la Virgen de los Remedios, sino también al esfuerzo silencioso de generaciones que mantuvieron vivo el espíritu y la identidad de Cervatos de la Cueza. Hoy en día, en nuestra España vaciada, la escasez de ganado y el abandono de esta profesión nos han dejado campos y tradiciones vacías. Sin embargo, todavía hay gente con valor que lucha por mantener viva esta herencia: pequeños ganaderos y vecinos que conservan costumbres y tradiciones. Aunque la vida rural está llena de retos, estas iniciativas muestran que es posible conservar la memoria y la identidad del campo, transmitiendo a nuevas generaciones el valor del trabajo y la conexión con la tierra. Aunque parezca cercano, ya son 52 años los que llevo perteneciendo a esta cofradía, de la que formo parte desde el día en que nací, al igual que mi hijo y, como ha sido costumbre en mi familia. En estas fechas, siento el alma partida por la ausencia de los hermanos que me enseñaron tanto de manera humilde, transmitiéndome valores que, como intento reflejar en este artículo, siguen siendo fundamentales en nuestra vida diaria. Ser uno de los últimos hermanos que ha vivido tanto el pasado como el presente de la Cofradía de los Remedios implica asumir la responsabilidad de ser garante de este legado. Afortunadamente, gracias al apoyo y compromiso de los hijos y nietos de aquellos pastores que trabajaron las tierras de la Cueza, estas tradiciones continuarán vivas y se transmitirán a nuevas generaciones con la misma ilusión y dedicación que se viven hoy en día. Por último, solo pedir que la Virgen de los Remedios nos guíe y proteja, fortaleciendo la fe y la unión que han caracterizado a la Cofradía a lo largo de su existencia. Al mismo tiempo, dar gracias por el esfuerzo de los hermanos de esta Cofradía y de los hijos y nietos de aquellos fundadores que hoy ya no están entre nosotros. Gracias a ellos, estas tradiciones y valores continúan vivos, transmitiéndose de generación en generación y conservando la identidad y la memoria de quienes hicieron de nuestro pueblo y profesión un motivo de orgullo.

PROGRAMA

Sábado, 11 de octubre:

10:00 h. Chocolatada con churros.

11:00 h. Campeonato tanguilla y bolos.

13:00 h. concurso de sopas de ajo y pancetada con animación musical a cargo de Dos de picas.

18:00 h. Novena a la Virgen de los Remedios.

20:30 h. Aldo Vidal&Moskis Combate de comedia y magia.

23:00 h. Mueve el esqueleto con disco móvil Omega&Chapi DJ.

Domingo, 12 de octubre:

11:00 h. Pasacalles con los Dulzaineros de Campos.

13:00 h. Santa Misa en honro a la Cofradía de los Pastores.

17:30 h. Rosario, procesión y canto de la Salve popular a la virgen de los Remedios. Nos acompañará nuestro obispo Mons. Mikel Garciandía.

22:00 h. Seguimos en movimiento con Omega&Chapi DJ.