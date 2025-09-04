La fiesta toma el relevo en Valsaín

Mónica Rico Valsaín Jueves, 4 de septiembre 2025, 08:37 Compartir

Hace apenas unos días, las fiestas de La Granja tocaban a su fin, pero los vecinos del Real Sitio de San Ildefonso aún tienen otra cita festiva por delante, la que se celebra en Valsaín, el otro núcleo del municipio, y que se desarrollan desde este mismo jueves y se prolongan hasta el próximo martes, aunque vienen precedidas de una intensa semana cultural y de la celebración de la novena en honor a la Virgen del Rosario.

Un relevo festivo en el que los vecinos apenas han tenido unos días de descanso, que se ha visto salpicado con multitud de actividades que continuarán hoy con un concurso de humor amarillo, un espectáculo en el que la diversión está asegurada. Le seguirá la inauguración de peñas, y ya mañana la inauguración de las fiestas, con un protagonismo especial de los actos litúrgicos en honor a la patrona, que saldrá a las calles en procesión, acompañada de las carrozas que engalanan los vecinos y peñas para este particular desfile. Además, hasta 34 peñas ofrecerán sus ramos de flores a la Virgen.

Después llegará el pregón, la presentación de reinas, damas y mayordomos, que juegan unos papeles destacados en estas fiestas, representando a la juventud e incluso a la infancia, porque también se cuenta con reinas y damas infantiles. La reina de este año será Marina Montes, y sus damas Nerea Gómez y María Ruiz; mientras que el título de reina infantil lo ostenta Sofía Navas, que estará acompañada de Laia González y Carla de Castro como damas.

También tendrá lugar la entrega de distintos premios para llegar al gran chupinazo con el que las fiestas quedarán inauguradas. Por delante, numerosas jornadas llenas de música, animadas por la noche con las verbenas, pero también distintas actuaciones musicales y las charangas, que amenizan las horas de espera desde la madrugada hasta el amanecer, coincidiendo con el inicio de los encierros camperos matinales.

Y es que en estas fiestas de Valsaín no falta la tradición taurina, con varios encierros camperos, en los que se realiza en primer lugar la subida de bueyes desde la plaza de toros a la finca del Bosque y seguidamente se realiza la suelta de reses desde el camión que se sitúa en la finca, para bajar toda la manada a la plaza de toros. Las calles de Valsaín también albergarán encierros nocturnos y la plaza de toros sueltas de reses después de algunos de los festejos.

Además no faltarán las becerradas, con el tradicional desafío entre solteros y casados de la Asociación de Festejos de Valsaín, una agrupación que es un pilar fundamental en estas fiestas; o la de peñas, en la que en esta ocasión participarán 'Teos-Guanches', 'Grupo de peñas' y 'Los piratas-Vikingos'.

Los niños también tienen su espacio dentro de los festejos taurinos, pues serán protagonistas de los encierros infantiles con carretones que se desarrollarán estos días, y que consistirán en pasacalles para reunir a todos los vecinos que quieran participar en la plaza de Valsaín, para después acudir hasta el recorrido de los encierros de adultos, donde se realizarán las carreras, además de en la plaza de toros, donde podrán probar suerte con el capote y la muleta.

Las tradiciones también estarán presentes en Valsaín, con la celebración de la trigésimo sexta edición del concurso de sierra a mano y la quincuagésimo tercera edición del concurso de corta de troncos con hacha, aunque la tradición de este tipo de concursos se remonta a hace casi un siglo, cuando los vecinos realizaban desafíos entre ellos durante las fiestas patronales.

Especiales

En estos días tan especiales, Valsaín tiene actividades para todos los públicos, pero además cuenta con una jornada dedicada a los pequeños y mayores, que en esta ocasión será el lunes 8 de septiembre. El día del niño y de nuestros mayores comenzará con una misa funeral, que dará paso a las actividades para los más pequeños, con atracciones, música, concursos, un maratón infantil y un encierro con mini bueyes, entre otras actividades.

Los mayores serán protagonistas de una comida homenaje en su honor, organizada por la peña El Tizo, que año tras año se complace en invitar a todos los jubilados de la localidad. La jornada del lunes, Día del Niño y de Nuestros Mayores, se completa con un concurso de tortilla de patata y sangría, vermú amenizado por la charanga, una becerrada para peñas, gymkana y volteo con caballos, verbena popular, gran noche de disfraces, fiesta de reguetón y la música de la charanga que animará la madrugada hasta la hora del encierro del martes.

Una botellinada popular, la carrera de caballos, que crea gran interés y expectación entre los vecinos, vermús, concurso de levantamiento de piedra a una sola mano, pruebas deportivas, gynkanas, pruebas deportivas infantiles y de adultos, vermús populares o la gran caldereta que se degustará en la comida de la juventud son otras de las actividades que completarán los actos festivos en Valsaín durante los próximos días.

Programa

Jueves 4 de septiembre

20:30 h. Gran concurso de humor amarillo, en la plaza de toros

00:00 h. Inauguración de peñas, con DJ

Viernes 5 de septiembre

18:00 h. Inauguración de fiestas. Santa misa acompañada por Inma García. Procesión de Nuestra Señora del Rosario. A continuación, desfile de carrozas y peñas hasta la plaza de Valsaín. Canto y rezo a la Virgen y vuelta con Nuestra Señora del Rosario a la iglesia

21:00 h. Pregón de fiestas, en la plaza del pueblo. Presentación de reinas, damas y mayordomos. Entrega premio Félix Gil a la colaboración y los valores humanos. Entrega de premios a los ganadores del concurso de fotografía y a las mejores carrozas que desfilaron durante la procesión. Al finalizar el pregón, gran chupinazo de inauguración de fiestas.

00:30 h. Verbena popular a cargo de la orquesta Track.

05:00 h. La charanga El Resbalón nos acompañará por las peñas

Sábado 6 de septiembre

08:30 h. Primer encierro campero. Subida de bueyes desde la plaza de toros a la finca del bosque y posterior suelta de reses desde el camión situado en la finca para bajar las reses a la plaza de toros.

13:00 h. Encierro infantil con carretones.

14:00 h. II Botellinada popular en la zona de peñas.

18:30 h. XXXVI concurso de sierra a mano y a continuación LIII gran concurso de corta de troncos con hacha.

21:00 h. Actuación musical a cargo del grupo La Bandita en la plaza de Valsaín

00:05 h. Gran encierro nocturno por las calles del pueblo y la plaza de toros, amenizado por la charanga El Resbalón. A continuación, suelta de reses.

00:30 h. Verbena popular a cargo de la orquesta Génesis. Antes del descanso, toros de fuego. En el descannso, bingo.

05:00 h. Charanga El Resbalón, en la plaza de Valsaín, hasta la hora del encierro.

Domingo 7 de septiembre

08:30 h. Segundo encierro campero.

12:00 h. Santa misa, acompañada por Inma García. Procesión por las calles del pueblo. Seguidamente, refresco ofrecido por los mayordomos en el salón parroquial.

14:00 h. Gran carrera de caballos. En la finca El Parque

14:30 h. Vermú popular en los Kioskos de la plaza de Valsaín

18:00 h. Gran becerrada. Tradicional desafío entre solteros y casados de la Asociación de Festejos de Valsaín. Suelta de reses. Al finalizar, concurso de levantamiento de piedra a una sola mano.

23:00 h. Actuación musical a cargo del grupo Finister Music.

01:00 h. Disco Móvil y DJ, en la plaza de Valsaín.

Lunes 8 de septiembre

Día del niño y de nuestros mayores

11:00 h. Misa funeral por los difuntos de la localidad.

11:30 h. Día del niño. Atracciones, música, concursos y mucho más

12:30 h. Maratón infantil.

13:00 h. Encierro infantil con mini bueyes

13:30 h. Concurso de tortilla de patata y sangría.

14:00 h. Vermú amenizado por la charanga El Relamido.

14:30 h. Comida homenaje a nuestros mayores.

18:00 h. Gran becerrada para peñas. A continuación, gymkana y volteo con caballos.

00:30 h. Verbena popular a cargo de la orquesta The 8 y medio Band. XXI Gran noche de disfraces. Premios para los mejores. En el descanso de la verbena, fiesta reguetón antiguo.

05:00 h. Charanga El Resbalón hasta la hora del encierro.

Martes 9 de septiembre

08:30 h. Tercer encierro campero.

11:00 h. Ciclismo infantil

12:00 h. XIII Gran carrera de duatlón infantil

12:30 h. XXXV Gran Carrera de Triatlón

14:00 h. Vermú popular

15:00 h. Comida de la juventud

17:30 h. Gran becerrada para peñas. Al finalizar, rifa, entrega de premios taurinos y sorteo de la nueva directiva para el año 2026

22:00 h. Actuación musical del grupo Los Varis.

23:50 h. Gran espectáculo de fuegos artificiales de fin de fiestas

00:30 h. Verbena popular a cargo de la orquesta Cherokee. En el descanso de la verbena, gran traca fin de fiestas.