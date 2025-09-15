El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ensalada de pollo y frutos secos

Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:25

Ingredientes:

  • Mezcla lechugas.

  • 1 pechuga de pollo.

  • Aceite y sal.

  • Reducción de vinagre PX.

  • 10 tomates cherry.

  • 1 aguacate.

  • 1 limón.

  • Combinado de frutos secos.

Paso a paso:

  1. 1

    Salpimentar la pechuga de pollo y cocinarla por las dos caras en una sartén con un poco de aceite. Reservar.

  2. 2

    Cortar los tomates cherry por la mitad y el aguacate en láminas rociado con un poco de jugo de limón. De igual modo, cortar también la pechuga ya cocinada a trocitos.

  3. 3

    Montar el plato con una base de ensalada mezcla primavera, encima los tomates cherry, el aguacate y el pollo.

  4. 4

    Aliñar con aceite, sal y la reducción de vinagre de Pedro Ximénez, terminando el plato con los frutos secos.

