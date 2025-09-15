Ensalada de pollo y frutos secos
Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:25
Ingredientes:
-
Mezcla lechugas.
-
1 pechuga de pollo.
-
Aceite y sal.
-
Reducción de vinagre PX.
-
10 tomates cherry.
-
1 aguacate.
-
1 limón.
-
Combinado de frutos secos.
Paso a paso:
-
1
Salpimentar la pechuga de pollo y cocinarla por las dos caras en una sartén con un poco de aceite. Reservar.
-
2
Cortar los tomates cherry por la mitad y el aguacate en láminas rociado con un poco de jugo de limón. De igual modo, cortar también la pechuga ya cocinada a trocitos.
-
3
Montar el plato con una base de ensalada mezcla primavera, encima los tomates cherry, el aguacate y el pollo.
-
4
Aliñar con aceite, sal y la reducción de vinagre de Pedro Ximénez, terminando el plato con los frutos secos.
