Ensalada de pollo y frutos secos.

1 Salpimentar la pechuga de pollo y cocinarla por las dos caras en una sartén con un poco de aceite. Reservar.

2 Cortar los tomates cherry por la mitad y el aguacate en láminas rociado con un poco de jugo de limón. De igual modo, cortar también la pechuga ya cocinada a trocitos.

3 Montar el plato con una base de ensalada mezcla primavera, encima los tomates cherry, el aguacate y el pollo.