Ensalada con melocotón en almíbar
Sábado, 16 de agosto 2025, 00:26
Ingredientes:
4 mitades de melocotón en almíbar.
1 bolsa de brotes tiernos.
1 burrata.
1 bandeja de tomates cherry.
5 cucharadas de aceite de oliva.
3 cucharadas de vinagre balsámico.
Sal y pimienta.
Paso a paso:
Para preparar la vinagreta de melocotón, tritura 2 de las mitades, junto con el aceite, el vinagre y la sal y pimienta al gusto. Usa almíbar del melocotón para dar el espesor que quieras en tu salsa.
Coloca los brotes tiernos en un plato, agrega la burrata, las otras 2 mitades de melocotón a gajos, los tomates cherry y salpimienta al gusto.
Salsea con la vinagreta y listo.
