Ensalada con melocotón el almíbar.
Ensalada con melocotón en almíbar

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:26

Ingredientes:

  • 4 mitades de melocotón en almíbar.

  • 1 bolsa de brotes tiernos.

  • 1 burrata.

  • 1 bandeja de tomates cherry.

  • 5 cucharadas de aceite de oliva.

  • 3 cucharadas de vinagre balsámico.

  • Sal y pimienta.

Paso a paso:

  1. 1

    Para preparar la vinagreta de melocotón, tritura 2 de las mitades, junto con el aceite, el vinagre y la sal y pimienta al gusto. Usa almíbar del melocotón para dar el espesor que quieras en tu salsa.

  2. 2

    Coloca los brotes tiernos en un plato, agrega la burrata, las otras 2 mitades de melocotón a gajos, los tomates cherry y salpimienta al gusto.

  3. 3

    Salsea con la vinagreta y listo.

