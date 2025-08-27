La diversión no está reñida con la solidaridad en Torrecaballeros

M. R. Torrecaballeros Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:14 Compartir

Tras un verano lleno de actividades de ocio y culturales, Torrecaballeros cierra estos días sus últimas actividades antes de dar comienzo a sus fiestas patronales, en las que la convivencia y la amistad se hacen patentes, con un importante programa de actos que es posible gracias al trabajo y dedicación de muchas personas que han trabajado en su organización y en los próximos días en su preparación y desarrollo.

En los últimos días los vecinos han podido disfrutar ya de tardes de deportes, juegos autóctonos, campeonatos de juegos de mesa y cartas, concursos, bingo, cine, actividades para realizar en familia como una carrera o una gymkana, una 'piscifiesta', e incluso una paellada o un tardeo musical. Todo ello como previo a unos días muy esperados y donde no faltará la diversión en las calles.

El programa presenta alguna novedad, como es el vermú con carácter solidario que tendrá lugar el domingo en una actividad en la que los vecinos podrán colaborar con su vecino Izan para poder adaptar su silla de paseo. No es la única iniciativa solidaria que se desarrolla en Torrecaballeros, pues dentro de las actividades previas a las fiestas se ha desarrollado el ya tradicional concurso de tartas. En esta iniciativa se subastan las tres mejores, y la recaudación se destina a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Las actividades puramente festivas comenzarán esta misma tarde, con la inauguración de las peñas y la puesta de banderines por las calles del pueblo, si bien, las fiestas como tal se inician esta tarde, con algunos de los actos más emotivos y a la vez divertidos de estos días, el pasacalles de disfraces, en el que los vecinos, a título individual o con su peña, desfilan por el municipio hasta la plaza, para disfrutar de actos como el pregón o la proclamación de los reyes.

A continuación, los vecinos podrán disfrutar de un pincho popular, una de las citas gastronómicas que se incluye en el programa, entre las que también destaca la tradicional sardinada, que se celebra la noche del viernes, y que, cuenta con la opción de bocadillo de lomo, para aquellos que prefieren la carne al pescado. En este apartado tampoco faltarán los vermuts o una chocolatada en la noche del domingo, casi como despedida a estos días.

Un lugar destacado en la programación también merece la música. Las charangas animarán distintos eventos, ya desde el inicio de las fiestas, pues sus ritmos sonarán en el pasacalles y el pregón, pero también en el recorrido por los bares del pueblo la tarde del viernes o el vermut popular del domingo. Para las noches no faltarán las verbenas con orquestas o una discomóvil. Todo ello regado con conciertos y otras actuaciones musicales.

Tampoco hay que olvidarse de las tradiciones, que tienen un lugar destacado en la programación. Algunas de ellas son gastronómicas, como la sardinada; otras originales, como la tradicional quema de muñecos que organiza el Club Deportivo San Medel; y otras con carácter religioso, como las eucaristías y las procesiones acompañadas de jotas. A todo ello se suman otras, como los juegos populares y tradicionales, entre los que hay que hacer una mención especial al tiro de soga; o la puesta de banderines por las calles del pueblo de esta misma noche, en la que se espera contar con gran participación vecinal.

Se trata de una programación preparada con cariño e ilusión, pensando en todos los públicos, también los más pequeños, que podrán disfrutar, entre otras iniciativas, de un parque infantil en el que se contará con un castillo acuático, una fiesta de la espuma o un concurso de disfraces exclusivo para los más pequeños, en el que podrán mostrar sus divertidas propuestas.

Programa

Miércoles 27 de agosto

17:30 h. Cuentacuentos: La sombra de los piratas

19:30 h. Inauguración de peñas con la charanga Gurugú

00:00 h. Puesta de banderines por las calles del pueblo comenzando por La Aldehuela

Jueves 28 de agosto

19:30 h. Pasacalles de disfraces, amenizado por la charanga Gurugú

20:30 h. Pregón desde el balcón del Ayuntamiento a cargo de Cruz Matute y Pedro Cubero. Proclamación del rey y la reina de las fiestas y del rey y reina infantiles. Todo ello amenizado por la charanga Gurugú

23:00 h. Pincho popular ofrecido por las peñas y amenizado con música.

00:00 h. Verbena a cargo de la orquesta Pikante. En el descanso, bingo.

Viernes 29 de agosto

11:00 a 14:00 h. Parque infantil en la plaza Mayor. Incluye un castillo acuático.

14:00 a 15:00 h. Fiesta de la espuma

17:00 h. Campeonato de tute

18:30 h. Charanga Gurugú amenizando el recorrido por los bares del pueblo

19:00 h. Salve a la Virgen

21:00 h. Tradicional sardinada en la Aldehuela.

23:30 h. Tradicional quema de muñecos

00:00 h. Verbena en la plaza del Moral de la Aldehuela a cargo de la orquesta Slabón. En el descanso, bingo.

Sábado 30 de agosto

13:00 h. Santa misa y procesión acompañada de jotas. Al finalizar, tiro de soga junto a la iglesia.

13:30 h. Vermut en la taberna Los Robles con la actuación musical de 'Algo especial'

19:00 h. Concurso de disfraces infantil

20:30 h. Concurso de disfraces adultos, peñas y grupos

00:00 h. Verbena a cargo de la orquesta Kronos

Domingo 31 de agosto

13:00 h. Santa misa y procesión. Al finalizar, tiro de soga.

14:30 h. Vermut popular elaborado por la Asociación de Empresarios de Torrecaballeros y amenizado por la charanga Gurugú.

19:00 h. Gymkana en la plaza Mayor.

22:00 h. Concierto de Esparadrapo. Durante el descanso se realizará el sorteo de los número sde la rifa organizada por la agrupación OTTER

22:00 h. Chocolatada

00:30 h. Discomóvil Tokio Macro Show