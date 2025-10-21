El desarrollo económico sostenible alineado con el progreso social

El Norte Valladolid Martes, 21 de octubre 2025, 22:55 Compartir

Caja Rural de Zamora se ha consolidado como un referente clave en el impulso del desarrollo económico, social y humano en Castilla y León, gracias a un modelo cooperativo que sitúa a las personas en el centro. Su trayectoria demuestra que la banca puede y debe ser un agente transformador, capaz de generar impacto real en el territorio a través de la cercanía, la sostenibilidad y la escucha activa a quienes forman parte de su tejido social: socios, clientes, familias, empresas, autónomos, entidades sociales y sector primario.

La entidad mantiene firme su esencia cooperativa, lo que le permite reinvertir sus beneficios en la sociedad y actuar como motor de equilibrio territorial. Hoy cuenta con 58.602 socios, 165.000 clientes y 270 cooperativas asociadas, un ecosistema que refleja su profundo arraigo en el entorno rural y urbano de la región. Este modelo se sustenta en un equipo humano de 350 profesionales que, desde su vocación de servicio, ofrecen un acompañamiento cercano, resolutivo y orientado al bienestar financiero y social de las personas.

A diferencia de otras entidades que han reducido su presencia física, Caja Rural de Zamora ha reforzado su compromiso con la atención presencial, manteniendo sus oficinas plenamente operativas sin necesidad de cita previa, sin restricciones horarias en caja y garantizando un trato directo, especialmente relevante para personas mayores o colectivos con menor acceso a lo digital. Con 111 puntos de atención al cliente y tres nuevas oficinas en 2025 —Nueva OP Zamora; Guzmán el Bueno en León y una nueva sede urbana en Valladolid (calle Huelgas)—, la cooperativa continúa ampliando su presencia para estar donde más se la necesita. Esta forma de entender la banca se traduce en estabilidad, confianza y acompañamiento a largo plazo.

La entidad financiera juega un papel fundamental en el impulso del tejido empresarial y del sector agroalimentario, pilares estratégicos de la economía regional. Apoya de manera activa la competitividad de pequeñas y medianas empresas, autónomos y proyectos cooperativos, ofreciendo líneas de financiación especializadas, asesoramiento a medida, herramientas para la digitalización y apoyo a la modernización productiva. A través de acuerdos con organizaciones empresariales, asociaciones rurales y cooperativas del sector primario, fomenta la innovación, la transformación sostenible y la creación de oportunidades en entornos donde la despoblación sigue siendo un reto estructural.

Este compromiso se extiende a la educación financiera, la inclusión social y la formación emprendedora, especialmente entre jóvenes y colectivos vulnerables, con programas que ofrecen herramientas reales para construir futuro y arraigo. La visión de Caja Rural de Zamora parte de una premisa clara: el desarrollo económico solo es sostenible si se alinea con el progreso social.

La sostenibilidad medioambiental constituye otro eje estratégico. La entidad integra criterios ESG en su modelo de negocio y en la relación con socios y clientes, impulsando la financiación de proyectos vinculados a energías renovables, eficiencia energética, movilidad eléctrica y agricultura responsable. Ha incorporado medidas internas para reducir el consumo de papel, digitalizar procesos y optimizar el rendimiento energético de sus oficinas. Además, participa en iniciativas de reforestación, conservación de espacios naturales y recuperación de entornos ecológicos en colaboración con entidades locales, promoviendo una cultura de respeto ambiental que también traslada a empleados y clientes.

El compromiso con Castilla y León se manifiesta también a través de la inversión social y cultural. Cada año, una parte significativa de los beneficios se destina a proyectos de impacto social, educativo y cultural que fortalecen el patrimonio humano y emocional de la región. La entidad colabora activamente con universidades, instituciones académicas, entidades sin ánimo de lucro y organizaciones que trabajan por la inclusión, el talento joven y la igualdad de oportunidades. Este enfoque permite generar un círculo virtuoso en el que el progreso económico se convierte en motor de transformación social.

Alma social

La Fundación Caja Rural de Zamora es el alma social de la entidad y simboliza su apuesta por una sociedad cohesionada y en crecimiento. A través de la Fundación, se canalizan proyectos deportivos, culturales, formativos y solidarios que impulsan hábitos saludables, respeto por las tradiciones y acceso universal a la cultura. El deporte base, la música, las artes, el voluntariado y las actividades intergeneracionales forman parte de un programa vivo que refleja una identidad compartida entre la entidad y la comunidad a la que sirve.

Gracias a este enfoque integral, cercano y comprometido, Caja Rural de Zamora no solo se mantiene como una entidad financiera solvente y humana, sino que se consolida como un agente clave en la dinamización del territorio. Su aportación al desarrollo sostenible de Castilla y León refuerza un modelo de banca con valores, capaz de generar progreso económico sin olvidar su mayor responsabilidad: contribuir al bienestar presente y futuro de la sociedad. En el marco de los Premios Compromiso Social de Castilla y León, su participación refleja un principio que guía toda su actuación: impulsar un crecimiento que tenga rostro humano, arraigo territorial y vocación de futuro. Porque cuando una entidad financiera se convierte en parte activa del desarrollo de su tierra, la sociedad avanza unida y con esperanza.