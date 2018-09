Una vuelta al cole de 12.000 niños en Palencia Primer día del curso escolar en Palencia. / Antonio Quintero El curso arranca con una matrícula de 22.000 alumnos, similar al año pasado J. OLANO Palencia Lunes, 10 septiembre 2018, 08:11

Consolidar los buenos resultados del modelo educativo de Castilla y León –respaldados por evaluaciones internacionales como el Informe PISA y el Estudio TIMMS–; el II Plan de Atención a la Diversidad o Releo Plus; el crecimiento en inversiones de nuevas infraestructuras; y la apuesta por la consolidación del empleo docente, son los objetivos del nuevo curso, que comienza hoy lunes para los alumnos de Infantil y Primaria. Son más de 187.700 alumnos en el conjunto de las enseñanzas en toda la comunidad, de los que 22.419 pertenecen a la provincia de Palencia, una matrícula que crece en 5 respecto al curso pasado, según las últimas cifras que maneja la Consejería de Educación.

Hoy vuelven a las aulas los más pequeños, los de Infantil y Primaria (hasta 12 años), que representan alrededor de 12.000 de los más de 22.000 alumnos que vuelven en Palencia a las aulas. Y lo hacen una semana antes de lo que lo harán los de la ESO. En total, en el conjunto de la comunidad, este curso experimentará un ligero incremento de 795 estudiantes (un 0,22%), al pasar de 349.607 a los 350.40, y de profesores, con 34.077 docentes, que aumentan en 80 respecto a los 33.997 del curso anterior. «Hay un esperanzador repunte en Infantil de primer ciclo y especialmente en FP, con más de 1.000 alumnos, lo cual es muy positivo para la salud del sistema y para evitar el fracaso escolar», señaló el consejero de Educación de la Junta, Fernando Rey.

Son las escuelas oficiales de idiomas las que experimentan una caída que parece no poder frenarse, ya que han pasado de los 30.000 matriculados de 2011 a los 19.000 actuales (la de Palencia tenía 2.400 estudiantes en 2012 y ahora se sostiene en torno a los 1.300) y lo achacó a que la «iniciativa privada es más ágil a la hora de la certificación oficial B1 y B2, y debería haber cambios curriculares, pero el Ministerio está más pendiente de poner el ojo en la concertada o la religión», criticó.

Profesores en sus destinos

En el ámbito docente, el consejero apuntó que se «ponen profesores donde se necesitan y hay que entenderlo así», al tiempo que recordó que se han convocado 1.200 plazas en las últimas oposiciones y que a lo largo de 2019 se sacarán otras tantas. «El proceso en tan solo cuatro meses ha sido muy complejo con 13.385 aspirantes en 54 especialidades y seis cuerpos docentes distintos», indicó, según recoge Ical. Además dijo que los resultados de las oposiciones han sido «razonables» al cubrirse 930 plazas (un 75,7% del total, y que de las 270 desiertas 110 se reservan para profesorado con discapacidad, y 83 son de Matemáticas y 28 de Física y Química. Asimismo, confió en que la próxima Mesa Sectorial de Educación del 21 de septiembre esté resuelto todo el proceso de las oposiciones de Secundaria «que tiene un impacto social enorme con la ordenación y baremación de interinos y hay que pedir disculpas ya que hubo algunos problemas informáticos».

A su vez, consideró que no debe haber inconvenientes para que cuando el 17 de septiembre estén todos los estudiantes de los distintos cursos incorporados a sus clases «haya normalidad en la cobertura de todas las plazas de profesorado. Puede que alguna no esté cubierta ya que se trate de una especialidad complicada o exista algún destino al que alguien no quiera ir pero en pocos días todo se solucionará».

Fernando Rey aludió igualmente a la apuesta en Castilla y León por la equidad y la calidad que «hay que conservar y seguir mejorando», arguyó, y señaló que para conseguirlo se afianzará el programa de gratuidad de libros de texto que beneficia a más de 73.000 familias, 63.000 ayudas individuales y en torno a 10.000 del Programa Releo Plus «que llegan a casi la mitad del total de alumnado al superar el 2,5 de ingresos anuales por familia que marca el Iprem y que se suma a otros beneficios como el transporte y el comedor escolar», apuntó. También aludió al desarrollo del II Plan de Atención a la Diversidad con la puesta en marcha este curso del 'Programa 2030'.

Otra de las novedades más destacadas de este curso es el 'Programa 2030', encaminado a favorecer la educación inclusiva y de calidad mediante la prevención y eliminación de la segregación escolar por razones de vulnerabilidad.