Vehículo volcado tras el accidente. El Norte

Vuelca un turismo tras colisionar contra otro que salía de un garaje

El suceso tuvo lugar sobre las 18 horas de este viernes

El Norte

El Norte

Palencia

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:57

La Policía Local, sobre las 18:00 horas de este viernes, intervino tras un accidente que tuvo lugar en la intersección de las calles Fábrica Nacional y Sagrada Familia después de que un turismo que salía de un garaje colisionase contra otro, que volcó.

En torno a las 19:40 horas del jueves, la Policía Local de Palencia, tras recibir aviso del 112 de una pelea, acudió a la avenida de Brasilia, identificando a dos hombres y una mujer que presentaban lesiones de diferente consideración. La pelea estaba motivada por recriminar uno de ellos al hijo del otro por circular con un patinete eléctrico por una zona peatonal. Se les informó de sus derechos y se trasladaron por sus medios a un centro sanitario para realizarse parte de lesiones.

También el jueves, a las 19:50 horas en la avenida de Viñalta, la Policía Local intervino por un aviso de un perro suelto que se había abalanzado sobre otro que llevaba atado su dueña, haciendo que la mujer cayera al suelo. Como resultado se produjeron lesiones tanto en la persona como en el animal, sin necesidad de asistencia sanitaria. Se identificó a ambas partes y se comprobó la documentación de los animales.

