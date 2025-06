«Cada vez es más difícil que los grupos participen en conciertos en abierto»

Tras haber cerrado la programación cultural de verano, Francisco Fernández centra ahora su mirada en la organización de las fiestas mayores, el programa de San ... Antolín, al que todavía le faltan muchos conciertos por cerrar.

–No parece una tarea fácil dar vida a la ciudad de Palencia durante el verano...

–No lo es, pero el Ayuntamiento intenta siempre ofrecer una programación lúdica y cultural para que la ciudad no se vea muerta en verano. Y de hecho, no lo está, al contrario, está muy viva en el verano, porque la programación cultural es muy amplia. Utiliza estratégicamente la Plaza Mayor, hacemos también la 'Huerta de las Delicias' en la Huerta de Guadián... Tenemos claro que la planificación para la Plaza Mayor suele ser de circo o danza, mientras que los miércoles en la Huerta de Guadián prima la música. Además, este año tenemos previsto otra historia en el mes de julio que girará en torno a la Dársena del Canal. Es una propuesta nueva para este espacio, porque en estos últimos años ha quedado claro que el tema de las barcas tiene uso minoritario y al final supone hasta una pérdida de dinero enorme para el Ayuntamiento de Palencia. El uso de las barcas era muy limitado y como actividad no tenía ninguna trascendencia.

–Adelanta usted una programación estival muy amplia...

–Va a haber actividades todo el verano. En julio será continua. Y también medio agosto, con cosas puntuales, porque después ya estamos metidos en San Antolín. Además, sabes que el fin de semana del puente de agosto es un vacío completo, y de ahí casi te embarcas del tirón en la feria de San Antolín. Pero la verdad es que julio es un gran mes de actividades con mucho público también. Los conciertos de la Huerta de Guadián son un éxito total. Es un formato de huerta, sombra, atardecer y buenos conciertos, que resulta muy atractivo. Es un programa que va calando, con estrellas internacionales y pienso incluso que deberíamos pensar en darle una programación de más días.

–Habla de San Antolín como si ya lo tuviese encima…

–Claro. Ya estamos cerrando parte del programa de San Antolín, aunque, bueno, nos faltan muchas cosas aún. Cada vez se va haciendo más difícil cerrar los programas de fiestas para todos los ayuntamientos, sobre todo en el tema de los conciertos. Los festivales de música han crecido exponencialmente por todo el país y eso ha hecho que los grupos tengan un canal donde encontrar vías para cobrar más caché y eso hace que vayan descartando mucho más a los ayuntamientos y que no quieran participar en conciertos en abierto. Y como ya tienen donde tocar por el precio de una entrada, pues se descuelgan bastante más de hacerlo en abierto. Así es más difícil cerrar conciertos no solo para nosotros, sino para todo el mundo.

–¿Está notando mucha diferencia de precios este año?

–Los cachés han subido en porcentajes altísimos con respecto al año pasado, y ya no te digo hace dos años. No queda más remedio que intentar armar la programación de otra manera, porque los artistas gordos son muy difíciles y valen mucho dinero. Este año hemos decidido no anunciar nada que esté cerrado por completo, porque te puedes llevar el susto de que cambia todo y sube el precio de repente. De momento, solo tenemos totalmente cerrado el concierto de Melody, en el resto, estamos trabajando. Para la Plaza Mayor buscamos actuaciones con un formato mucho más cultural, de otro calibre. También va el A Concejo, que permite darle al entorno de la plaza ese perfil identitario y un poco más 'cultureta'. Pero los conciertos del Salón, eso está siendo más complejo.

–Da la impresión por sus palabras que ya no rechaza frontalmente los conciertos de pago como ha hecho en los últimos años.

–Hay muchas cosas ahí y si aparece un concierto interesante de pago, voy a intentar ir a por él. No lo descarto, aunque creo que hay que mantener la esencia de los conciertos en abierto, porque las fiestas son populares, son para la gente y deben ser inclusivas en el hecho cultural, que me permitan ver conciertos que no puedo pagar. Pero es verdad que si nos entran oportunidades de concierto de pago también hay que ir a por ellas. Es cierto que en los tres años anteriores no tenía este discurso, pero es que esto está cambiando un montón. Son muchos los artistas que nos responden que no hacen conciertos gratuitos, muchísimos, cada vez más, y así, pues a lo mejor hay que jugar también la baza del de pago. Así que sí, y también he ido cambiando, lógicamente.

–Además de concejal de Fiestas y Cultura, también es concejal de Turismo. ¿Cree que Palencia puede considerarse un destino turístico atractivo en verano?

–Sí que lo es, y lo va siendo cada vez más. Yo creo que la gente cada vez escapa más del plan este de playa masificada, que es al que todos hemos tendido desde hace años. Pero la playa está ahora ya saturada, casi no hay hueco y la verdad es que mucha gente quiere buscar otras historias, un poco de más de turismo cultural, de patrimonio, de relax, de gastronomía, de disfrutar tranquilamente y no agotar las vacaciones estresado igual que en el trabajo. Y yo creo que ahí nosotros jugamos una pieza interesante. Por ello, cada vez es fácil ver por la Plaza Mayor a grupos muy grandes de turistas.

–Se felicitaba recientemente la alcaldesa de que estaba creciendo la cifra de pernoctaciones en la ciudad...

–Es verdad. Durante mucho tiempo hemos trabajado para alcanzar esas dos pernoctaciones en la ciudad por viajero. Pues bien, ya llevamos bastantes meses consolidando esas dos pernoctaciones por noche. Esto indica que sí, que efectivamente hay un atractivo, y para ello debemos seguir vendiendo esta propuesta de turismo familiar, de tranquilidad, de relax, donde la gastronomía tiene que jugar un papel fundamental. Y donde vas a poder hacer una visita a una Calle Mayor, que yo creo que en el verano también se hace agradable por el concepto soportal. Tenemos esa Calle Mayor modernista y tenemos una Catedral que no para de aumentar las visitas. Y claro, ese icono que el Cristo del Otero. Pero la verdad es que para el verano, debemos vender esa Calle Mayor, porque es muy interesante, y la debemos unir a la gastronomía.

–¿Se está convirtiendo la gastronomía en un gran motor turístico?

–Efectivamente, y por ello, tenemos que lograr sellos gastronómicos, que la gente venga a Palencia con la idea de que puede comer ese gran referente gastronómico como es el lechazo, pero también la menestra palentina. Con todos estos conceptos debemos armar un poco de identidad y lograr que la hostelería los trabaje así. Esto quiere decir que sé que voy a ir a esta ciudad y sé que hay unos puntos estratégicos donde ese producto concreto lo me lo van a hacer especial. Y en eso estamos trabajando, para generar esa identidad de sello gastronómico para la ciudad, que creo que puede funcionar.