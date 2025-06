El Ayuntamiento renuncia al servicio de barcas del Canal por su escasa demanda

No habrá barcas en el Canal este verano. El escaso número de usuarios registrado en los dos últimos veranos, especialmente durante la pasada temporada, han ... llevado al Ayuntamiento de Palencia a renunciar a este servicio de ocio que se implantó en el año 2021 como una oferta turística más de la ciudad.

No resultan rentables. Esta es la justificación que se ofrece desde el Ayuntamiento para renunciar a su contratación. Aunque como explica el concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, no se trata de una mera cuestión económica, sino de una demanda muy escasa, tal y como lo evidencia el bajo número de usuarios de los últimos años. «No vamos a tener las barcas este verano, aunque la verdad es que es una decisión que ya teníamos tomada desde el año pasado. Toda la tramitación fue muy compleja, lo que nos hizo arrancar tarde y sin haber podido introducir mejoras y luego vimos que apenas había usuarios, no hay demanda. Desde luego, viendo la contabilidad del número de usuarios se ve claramente que no merece la pena», explica el concejal.

El edil señala, sin embargo, que la Dársena del Canal de Castilla no debe quedar relegada entre los posibles atractivos turísticos, debido a su enorme potencial para atraer a los visitantes. «Hemos pensado que quizá merecía la pena buscar otra iniciativa para ese espacio, utilizando como punto de partida al propio Museo del Agua, para el que yo creo que hay que darle otra vida más allá del propio museo. Se trata de una nave que es diáfana por dentro y que permite ciertas actividades, como ya hemos intentado. Ha ido el Festival Internacional de Fotografía y algún concierto del Festival de Jazz. Lo que está claro es que hay que intentar llenar de cultura la Dársena y desde ahí pues pivotar otras actividades que vayan alrededor del agua, del Canal, en torno al verano y a la noche. Creo que es una zona especial para el atardecer y la noche. Y en la ciudad que nosotros creemos debe tener una mayor repercusión», señala.

Pero el propio concejal reconoce que hasta ahora no se ha conseguido sacar un verdadero rendimiento turístico al Canal de Castilla, a excepción de algunas medidas puntuales, como determinadas embarcaciones en puntos muy concretos del cauce. «Hasta ahora no se ha conseguido una verdadera imagen turística del Canal. Y creo que es un mal común de todo lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Porque el impulso del Canal es una iniciativa que tiene que pilotar la comunidad autónoma. El Canal es transversal, y yo creo que quitando hechos puntuales, como algún pequeño barco que impulsa alguna administración por sí sola, no hay muchos más atractivos. Es un error, porque tenía que haber una estrategia conjunta», afirma, al tiempo que insiste en que no se han sabido vender las potencialidades.

«El Canal tiene unas posibilidades extraordinarias de turismo. Lo dice quien viene, quien lo pasea. Toda esa posibilidad de agua es muy bonita, pero la verdad es que no todo es navegable y no podemos jugar opciones como en el centro de Europa, que cuenta con grandes ríos navegables. Por eso, yo creo que hay que hacer otras actividades paralelas, pero creo que quien tiene que tomar la iniciativa es la Junta de Castilla y León», insiste Francisco Fernández.

Sin embargo, el edil también reconoce que las administraciones locales pueden llevar a cabo iniciativas interesantes con el patrimonio histórico que poseen del Canal. En este sentido, Francisco Fernández lamenta que no haya podido salir adelante el proyecto de dinamización turística, de ocio y hostelera de la segunda nave de la Dársena en la capital palentina. «Es una pena que la nave se está cayendo. La del Museo del Agua es fantástica y es una pena que la segunda esté abandonada y no haya ningún proyecto funcionando. En su momento, se hizo una concesión errónea de esas instalaciones. Estoy completamente convencido de que se concedió por un tiempo exageradamente largo, para un proyecto que el finalmente no se llevó a cabo. Creo que esas concesiones deben ser más cortas, para que luego puedan recuperar esos edificios y no tener que esperar a estén casi derruidos», afirma el concejal, quien insiste en que la viabilidad de un proyecto en la Dársena se evidencia por la propia presencia del Museo del Agua.

«Son unas naves muy útiles, y más en una ciudad donde tenemos mucho déficit de nave industrial de ese principios de siglo de 1900, que se pueden recuperar para la actividad cultural de la ciudad. Nosotros lo hemos logrado con el Museo del Agua y esto nos permite desarrollar actividades de interior durante el resto del año, y todo esto terminará por dinamizar el propio Canal de Castilla».

Proyectos en naves industriales

En cuanto a otros proyectos similares en antiguas naves industriales, el concejal de Identidad Cultural señala que hay grandes oportunidades con la Alcoholera, pero todavía mucho más próximas en el tiempo con la rehabilitación de La Tejera. «La obra ya está en marcha y la Alcoholera está punto de llegar también. Son proyectos que están vivos y creo que esas naves pueden generar pequeños iconos culturales en la ciudad que dinamicen de otra forma la ciudad. Y eso implica una gestión cultural de la ciudad distinta, porque cuando llegue La Tejera va a suponer una revolución para Palencia. Nos va a permitir actividades que hasta ahora no se podían hacer, como congresos de gran formato, pero también espectáculos u otras actividades de otro formato, para una capacidad de público que no había la ciudad. Porque ahora, en cuanto pasas de 800 personas no tenemos interior que acoja eso. Por ello, y espero que La Tejera nos lo permita, aunque está el problema del alojamiento, porque no disponemos de una oferta demasiado grande, la verdad, y lo vamos viendo a medida que aumenta el número de turistas», señala el concejal.