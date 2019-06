La verbena de Shinova triunfa en el Sotillo

Shinova y Novedades Carminha volvieron a escribir con letras mayúsculas sus nombres en el Palencia Sonora. Su música gusta mucho en el festival y sus fans vibraron con la particular verbena que protagonizaron los vascos y los gallegos antes de que La Casa Azul y Monarchy clausuraran la decimosexta edición.

Comenzó fuerte Shinova, especialmente su cantante y sus extremidades superiores. Los brazos de Gabriel de la Rosa desprenden la misma energía que las derechas de Rafa Nadal en París y eso se notó en el Sotillo. Tienen más elasticidad que un pulpo y eso sirvió para transmitir el optimismo y enganchar a los palentinos y visitantes durante sus más de 60 minutos de concierto. Hace dos años lo hicieron en el mismo escenario y ayer volvieron a triunfar. Con gafas y camisa festivalera, primer componente necesario para disfrutar, De la Rosa se ganó al público desde los primeros acordes de 'Cartas de navegación'. Cual cartógrafo, el líder de Shinova guió a sus fieles a las mil maravillas.

Ese tema no lo interpretaron hace dos años, cuando también estuvieron en el Palencia Sonora. En este tiempo, el grupo vasco ha crecido y ayer sobre el escenario volvió a subir otro pequeño escalón. 'Utopía' siguió, mientras el público aumentaba sensiblemente en el césped del Sotillo. Y es que Shinova no ha olvidado cada uno de sus días. Involucrado como el que más, Gabriel de la Rosa enganchaba a palentinos y con 'Niña Kamikaze' el delirio se desató. No dejaban para el final lo que podían ofrecer al momento. «Nos sentimos en casa. Va a ser breve, pero intenso». Y no le faltaba razón. 'En el otro extremo' dio paso a 'Volver', que sin Rozalén también suena igual de bien. El ritmo de los brazos del cantante del grupo vasco no decaía. Desprendía aroma de consolidación. De grupo que tutea a otras formaciones que aparecen más grande en los carteles de los festivales. Y lo demostraron con 'Qué casualidad' y con 'Mirlo blanco'. Los aplausos llegaron para quedarse y a buen seguro algunos de los que lean estas líneas hoy todavía estén tarareando sus melodías.

'Doce Meses' empezaba a enfilar el final del concierto y 'Solo una canción' indicaba prácticamente que quedaba precisamente eso, un 'temazo'. Aunque fueron dos. 'Para cambiar el mundo' y 'A treinta metros' con su particular festival de confeti. Con la banda vasca enfilando el camerino, los Camellos empezaron su oportunidad de brillar y engancharon a muchos fieles, además de calentar el concierto de Novedades Carminha.

«Vas a alucinar», se escuchaba en una voz en 'off'. Así de claro y sencillo fue el mensaje inicial de los gallegos. 'Volverte a ver' fue su carta de presentación, que sirvió para trasladar al público su ritmo inconfundible como quedó reflejado con el 'Que Dios reparta fuerte'. No hizo falta que repartiera suerte, ni fuerte. El trabajo de los gallegos ya está asentado en el panorama nacional y eso se vio durante todo el concierto. Los pequeños saltitos del cantante contagiaron a todos los presentes, que se empapaban del buen rollo. «Dicen que aquí en Palencia el amor no existe, se hace». No sabemos si 'pillaron' en la capital, pero con 'Te quiero igual' terminaron de engrasar todas las cinturas de Palencia. Los gallegos generan dependencia y hoy los fans solo podrán tener su dosis en forma de Spotify. Hay vicios que son magníficos. Como lo fue el cierre de Novedades Carminha con 'Verbena', que sirvió para que muchos terminaran arrodillándose ante este 'grupazo'.

Con el buen sabor de boca de Shinova y Novedades Carminha, el protagonismo recayó en la 'Revolución sexual' de La Casa Azul y el 'Macaulay Culkin' de Ladilla Rusa.