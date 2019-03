A la venta las entradas para el concierto de Manolo García el 29 de junio en Palencia Manolo García, en un concierto en Valladolid, en mayo del año pasado. / Ramón Gómez El recital, que se celebrará en el Pabellón de Deportes, se enmarca en la primera gira acústica del cantante EL NORTE Palencia Jueves, 7 marzo 2019, 12:23

Manolo García vuelve a Palencia con una que es, al mismo tiempo, un clásico y una primicia. Palencia disfrutará del lujo de contar con un talento de la categoría de Manolo García, y más aún cuando se trata de la primera gira acústica en la carrera de esta figura irrepetible.

Este año vuelve a Palencia con la primera gira en acústico de toda su carrera. Es, éste, un formato que el cantante no había empleado cuando militaba en Los Rápidos, Los Burros o El Último de la Fila y que permitirá aproximarse a la emoción que siempre desprenden sus interpretaciones desde un ángulo absolutamente nuevo, sofisticado y prometedor. Acompañado, eso sí, por una banda espectacular en la que no faltan guitarras acústicas, españolas, pianos, laúdes y violines, el histórico cantante barcelonés insuflará nuevas sonoridades a las canciones de álbumes tan aclamados como 'Arena en los bolsillos', 'Para que no se duerman mis sentidos' o 'Geometría del Rayo', publicado el año pasado y por el que el artista ha recibido recientemente el Grammy Latino al Mejor Álbum Pop Rock, además del Premio Ondas 2018 a su Trayectoria.

Será una gira extensa con la que Manolo García quiere llevar su directo a ciudades en las que hace tiempo que sus giras no han recalado, como es el caso de Palencia.

Las entradas para el concierto del 29 de junio en el Pabellón de Deportes de Palencia están ya a la venta desde este jueves en la página web oficial del artista.